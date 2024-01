Berlin (dpa/bb). Die Michaelbrücke in Berlin-Friedrichshain ist nach einem Feuer für den Autoverkehr gesperrt worden. Eine Holzhütte unter der Brücke war am Mittwochmorgen in Brand geraten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach griffen die Flammen auf das Bauwerk über und beschädigten es. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die Tragfähigkeit der Brücke noch gewährleistet ist, wurde sie für Autos gesperrt. Fußgänger und Fahrradfahrer könnten die Brücke, die Friedrichshain und Mitte verbindet, noch passieren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Hütte sei von Obdachlosen bewohnt worden. Zur Brandzeit sei niemand vor Ort gewesen.

Die Michaelbrücke in Berlin-Friedrichshain ist nach einem Feuer für den Autoverkehr gesperrt worden. Eine Holzhütte unter der Brücke war am Mittwochmorgen in Brand geraten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach griffen die Flammen auf das Bauwerk über und beschädigten es. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die Tragfähigkeit der Brücke noch gewährleistet ist, wurde sie für Autos gesperrt. Fußgänger und Fahrradfahrer könnten die Brücke, die Friedrichshain und Mitte verbindet, noch passieren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Hütte sei von Obdachlosen bewohnt worden. Zur Brandzeit sei niemand vor Ort gewesen.

© dpa-infocom, dpa:240103-99-481916/2 (dpa)