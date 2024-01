Berlin. Ab 5. Januar fahren wegen Tunnelbauarbeiten keine S-Bahnen zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Bei der Berliner S-Bahn gehört es bereits zur Tradition: Jährlich im Januar finden Bau- und Instandsetzungsarbeiten im Nordsüd-Tunnel statt. Das gilt auch für dieses Jahr und bedeutet für Fahrgäste erneut eine wochenlange Streckensperrung – und damit Umwege und Schienenersatzverkehr. Ein Überblick über die Hintergründe der Bauarbeiten und die Auswirkungen auf die einzelnen S-Bahn-Linien.

Wann und wo wird die S-Bahn-Strecke gesperrt?

Die Sperrung des Nordsüd-Tunnels dauert in diesem Jahr vom 5. Januar, 21.45 Uhr, und 16. Februar, 1.30 Uhr. In dieser Zeit fahren keine S-Bahnen auf der Strecke zwischen Gesundbrunnen und Südkreuz beziehungsweise Yorckstraße (Großgörschenstraße). Betroffen sind davon die Linien S1, S2, S25 und S26.

Was heißt das für die einzelnen S-Bahn-Linien?

Infolge der Bauarbeiten fährt die Linie S26 nur zwischen Priesterweg und Teltow Stadt, die S25 fährt ebenfalls von Priesterweg bis Teltow Stadt sowie zwischen Gesundbrunnen und Hennigsdorf, wobei es in den Nächten teilweise Anpassungen gibt. Die Linien S1 und S2 werden ab Bornholmer Straße über den S-Bahn-Ring umgeleitet. Die S1 fährt damit von Oranienburg über Gesundbrunnen bis Spindlersfeld sowie von Yorckstraße (Großgörschenstraße) bis Wannsee. Die S2 ist wochentags zwischen Südkreuz und Blankenfelde sowie von Bernau über Bornholmer Straße und Ostkreuz bis zur Herrmannstraße unterwegs. Im Nachtverkehr und an den Wochenenden gibt bei den beiden Linien zum Teil ebenfalls Änderungen.

Dass die S1 und die S2 über den Ring umgeleitet werden, erklärt ein Bahn-Sprecher damit, dass die Infrastruktur nicht darauf ausgelegt sei, die Linien einfach zu unterbrechen und nur im nördlichen und südlichen Teil fahren zu lassen. „Es müsste außerdem viel rangiert werden, was auch den sonstigen laufenden pünktlichen Zugbetrieb stören würde“, sagt er.

Diese Umleitung hat allerdings auch Auswirkungen auf die Ringbahn-Linien. Die Züge der S41 und S42 fahren während der Tunnelsperrung zu den Hauptverkehrszeiten nicht, wie üblich, alle fünf Minuten, sondern in einem 5-/5-/10-Minuten-Takt. Auf die Linien S47 und die S85 gibt es ebenfalls Auswirkungen, auch Abfahrtszeiten oder Bahnsteige können sich ändern. Alle Details finden Fahrgäste in der Fahrplanauskunft der S-Bahn.

Der Nordsüd-Tunnel der S-Bahn wird gesperrt. Das betrifft die Linien S1, S2, S25 und S26. © Berliner Morgenpost Infografik | C. Schlippes /Berliner Morgenpost Infografik OSM Datawrapper

Wie fährt der Schienenersatzverkehr?

Für den Schienenersatzverkehr gibt es zwei Linien: Der Bus S1A fährt im südlichen Abschnitt zwischen Südkreuz und Friedrichstraße. Der Bus S1B fährt im nördlichen Teil zwischen Friedrichstraße und Gesundbrunnen. Von den eigentlichen S-Bahnhöfen sind die Ersatzhaltestellen mal nur 50 Meter, mal aber auch 350 oder 450 Meter entfernt. Außerdem gilt: Im Bus selbst kann keine Fahrkarte gekauft werden; diese muss also im Vorfeld erworben werden.

Welche Umfahrungsmöglichkeiten gibt es?

Zur Umfahrung wird Fahrgästen empfohlen, auf den S-Bahn-Ring auszuweichen, also die Linien S41 und S42 sowie die umgeleiteten Linien S1 und S2 zu nutzen. Eine Alternative sind verschiedene Regionalbahn-Linien, darunter der RE3 und RE5, die zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen fahren. Abschnittsweise eignen sich auch die Linien RE8, RB10 und RB14 (Bereich Hauptbahnhof – Potsdamer Platz – Südkreuz) sowie der Flughafen-Express FEX (Bereich Hauptbahnhof – Gesundbrunnen).

Was genau wird im Nordsüd-Tunnel gemacht?

Laut S-Bahn steht diesmal eine umfangreiche Erneuerung der Infrastruktur im Tunnel an, womit auch die Notwendigkeit der wochenlangen Sperrung begründet wird. So werden zwei Weichen an den beiden Bahnhöfen Potsdamer Platz und Anhalter Bahnhof erneuert und auf dem 1,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Anhalter Bahnhof und Yorckstraße (Großgörschenstraße) die vorhandenen Schienen gegen neue ausgetauscht. Zwischen Yorckstraße und Südkreuz plant die Deutsche Bahn außerdem, auf 1200 Metern Länge das komplette Gleis zu erneuern.

Weiter geht es am Nordbahnhof, wo Arbeiten an der Brandschutztechnik fortgeführt werden sollen. „Außerdem werden 8000 Meter Gleis instandgesetzt, 25.000 Meter Schiene geschliffen und 34 Weichen sowie 170 Schwellen instandgehalten“, erklärte die S-Bahn in einer Mitteilung weiter. Nicht zuletzt steht auch die Reinigung des gesamten Nordsüd-S-Bahntunnels inklusive der Tunnelbahnhöfe an.

Auch im vergangenen Januar war der Nordsüd-Tunnel der Berliner S-Bahn wochenlang für Bauarbeiten gesperrt. © Funke Mediengruppe | Jörg Krauthöfer

Warum finden schon wieder Arbeiten an dem S-Bahn-Tunnel statt?

Das erklärt die Deutsche Bahn mit der starken Nutzung des mehr als 80 Jahre alten und insgesamt fast sechs Kilometer langen Tunnels. Die Nordsüd-S-Bahn gehört demnach mit täglich rund 780 Zugfahrten zu den am meisten beanspruchten Abschnitten im Netz der Berliner S-Bahn. Dabei ist die Zahl der Fahrten zuletzt sogar nochmal gestiegen: Noch vor einem Jahr sprach das Unternehmen von rund 760 Zügen, die täglich den Tunnel durchfahren. Zum Fahrplanwechsel wurde etwa der Takt der Linie S1 auf einem Abschnitt verstärkt.

Zusätzlich sorgt der kurvenreiche Streckenverlauf für einen erhöhten Verschleiß der Schienen. Indem die Gleisanlagen erneuert werden, soll sich auch für Fahrgäste der Komfort erhöhen, weil beispielsweise Fahrgeräusche geringer werden und die Wagen ruhiger rollen. Dass dort jährlich im Januar gebaut wird, liegt daran, dass dort im Gegensatz zu den oberirdischen Strecken auch bei Frost und Schnee gearbeitet werden kann.

Was kostet die Tunnelsanierung?

Aktuelle Angaben hat die Deutsche Bahn auf Nachfrage zunächst nicht gemacht. Im vergangenen Jahr, als der Tunnel ebenfalls sechs Wochen lang für Bauarbeiten gesperrt war, wurden laut S-Bahn 13 Millionen Euro in die Modernisierung der Infrastruktur investiert.

Wie unterstützt die Bahn Fahrgäste?

Ein Bahn-Sprecher kündigt an, dass in der Früh-, Spät- und Nachtschicht Personal an den Stationen Priesterweg, Südkreuz, Potsdamer Platz, Friedrichstraße und Gesundbrunnen im Einsatz sei, um Fahrgästen zu helfen. Zudem seien zwei mobile Teams im Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Gesundbrunnen und Südkreuz unterwegs.

