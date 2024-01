Berlin. Der Regierende Bürgermeister soll eine Senatorin lieben. Das ist schön, aber im politischen Betrieb kann das nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Zunächst einmal ist eines festzuhalten: Es gibt nichts Persönlicheres als die Liebe. Politiker wehren sich deshalb zu Recht, wenn über ihre Beziehungen berichtet wird, zumal in der Regel ja auch Familienangehörige betroffen sind, die dann über ihr Privatleben in der Zeitung lesen müssen. Der frühere Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ist da ein Beispiel, wie es nicht laufen darf. Als er 2001 im Wahlkampf erfuhr, dass über seine Liebe zu einem anderen Mann berichtet werden würde, trat er die Flucht nach vorne an. Er entschied sich, sein Privatleben öffentlich zu machen: „Ich bin schwul – und das ist auch gut so.“