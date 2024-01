Perleberg/Wittenberge (dpa/bb). Im Fluss Stepenitz in der Prignitz ist der Wasserstand wieder gestiegen und erneut Hochwasseralarm ausgerufen worden. Seit späten Dienstagabend gilt für den Flussabschnitt von der Einmündung der Dömnitz bis einschließlich Perleberg wieder die Alarmstufe 1, wie das Landesumweltamt auf der Internetseite mitteilte. Es sei mit einer Überflutung von ufernahen Flächen zu rechnen. Am Pegel Wolfshagen/Stepenitz sei aufgrund der vorhergesagten Niederschläge auch ein deutlicher Wiederanstieg des Wasserstands sehr wahrscheinlich. Ein Erreichen der Alarmstufe 2 sei in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen, hieß es.

Im Fluss Stepenitz in der Prignitz ist der Wasserstand wieder gestiegen und erneut Hochwasseralarm ausgerufen worden. Seit späten Dienstagabend gilt für den Flussabschnitt von der Einmündung der Dömnitz bis einschließlich Perleberg wieder die Alarmstufe 1, wie das Landesumweltamt auf der Internetseite mitteilte. Es sei mit einer Überflutung von ufernahen Flächen zu rechnen. Am Pegel Wolfshagen/Stepenitz sei aufgrund der vorhergesagten Niederschläge auch ein deutlicher Wiederanstieg des Wasserstands sehr wahrscheinlich. Ein Erreichen der Alarmstufe 2 sei in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen, hieß es.

In Wittenberge in der Prignitz gilt seit einigen Tagen die Alarmstufe 2, ebenso für Flussabschnitte im Kreis Ostprignitz-Ruppin. Die Deiche werden in diesen Regionen täglich kontrolliert, Hochwasserschutz-Material wird vorgehalten. Der Wasserstand der Elbe am Pegel Wittenberge sollte am Donnerstag nach der Prognose fallen und dann unter 6 Metern liegen.

An der Oder gilt für die Flussabschnitte der Pegel Ratzdorf und Eisenhüttenstadt weiterhin die Alarmstufe 1. Für die Lausitzer Neiße, die Schwarze-Elster und auch die Elbe im Landkreis Elbe-Elster gab es Entwarnung.

© dpa-infocom, dpa:240103-99-479495/3 (dpa)