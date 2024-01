Berlin (dpa/bb). Die Schatzmeisterin eines Berliner Gartenvereins soll jahrelang Geld veruntreut und insgesamt 295.220 Euro abgezweigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen die 48-Jährige wegen Untreue in 230 Fällen von März 2017 bis Dezember 2021 erhoben, wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte. Bislang ist laut Staatsanwaltschaft unklar, wo das Geld geblieben ist. Auch, warum der Verein in Pankow erst im Oktober 2021 Unregelmäßigkeiten feststellte.

Laut Anklage soll die Frau Abhebungen und Barauszahlungen für sich selbst veranlasst haben. Dabei soll es jeweils um Summen zwischen 200 und 5000 Euro gegangen sein. Das eigentlich von dem Verein im Ortsteil Blankenburg vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip, wonach ein anderes Vorstandsmitglied hätte gegenzeichnen müssen, soll sie dabei vernachlässigt haben.

