Berlin. Ein Schmargendorfer und seine kranke Frau bereiten sich auf den Tod vor. Aber als es so weit ist, wird der letzte Weg zur Geduldsprobe.

Die Feiertage sind gerade vorbei. Die Sonne scheint in einem seltenen Moment durch die weißen Gardinen der Zweizimmerwohnung in Schmargendorf. Zwischen den Jahren nennt der Volksmund diese Zeit. Was nicht nur eine Redewendung ist, sondern in verschiedenen Kulturen jenen Schwebezustand zwischen dem Alten und dem Neubeginn ist. Auch in der Wohnung von Hugo Röck ist diese Atmosphäre spürbar. Auf dem Herd kochen Rotkohl und Klöße. Hugo hat sie im Auge. Der Gänsebraten brutzelt im Ofen.