Potsdam (dpa/bb). Auch am Mittwoch sollten die Menschen in Berlin und Brandenburg an ihren Regenschirm denken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es tagsüber dicht bewölkt und regnerisch. Ab und an gebe es auch trockene Abschnitte. Dabei wird es mit Höchsttemperaturen bis zu zwölf Grad sehr mild. Es weht ein frischer Wind, im Westen und Süden Brandenburgs ist es mitunter böig.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt bei gelegentlichem Regen. Die Temperaturen fallen auf sieben bis fünf Grad. Am Donnerstag wird es kühler: Die Höchsttemperaturen liegen am Morgen bei sechs bis neun Grad, sinken zum Nachmittag aber auf maximal fünf Grad ab. Im nördlichen Brandenburg kann es Schneeregen geben.

Die Nacht zum Freitag wird größtenteils trocken, lokal gibt es Schneeschauer und Glätte. Die Tiefstwerte liegen um die null Grad. Auch am Freitag gibt es laut DWD regional etwas Schneeregen oder nassen Schneefall bei Höchstwerten zwischen minus einem Grad in der Uckermark und vier Grad an der Elster. In Berlin wird etwa ein Grad erwartet.

