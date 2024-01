Berlin (dpa/bb). Nach dem schweren Zusammenstoß mehrerer Autos in Berlin-Wilmersdorf ist die genaue Unfallursache noch unklar. Eine Polizeisprecherin teilte am Mittwochmorgen aber mit, dass zum Zeitpunkt des Unfalls am Dienstagabend an der Kreuzung am Fehrbelliner Platz die Ampel ausgefallen war. Eine Person schwebe in Lebensgefahr, berichtete die Berliner Feuerwehr am Dienstag auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Insgesamt sechs Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, so die Feuerwehr: die lebensgefährlich verletzte Person, vier Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person. Ein Mensch war im Auto eingeklemmt und wurde mit schwerem Gerät befreit.

Am frühen Mittwochmorgen berichtete die Polizei, dass die Unfallaufnahme abgeschlossen sei. Insgesamt seien drei Autos an dem Unfall beteiligt gewesen. Zwei Fahrzeuge seien auf der Kreuzung ineinander gekracht und hätten sich in einen dritten Wagen geschoben. Eines der Autos mit mehreren Insassen habe zu einem Fahrdienstunternehmen gehört.

