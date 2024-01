In Friedenau fiel unvermittelt ein Baum um und verletzte dabei vier Personen teils schwer, darunter zwei Kinder. Die News im Blog.

Berlin. Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz nach Gropiusstadt ausgerückt. Dort brannte eine Wohnung in einem Hochhaus. Zwei Menschen kamen ums Leben. In der vergangenen Nacht schloss ein Ehepaar einen Auto-Dieb im Fahrzeug ein. In Schöneberg raubte ein Mann am Montag einer Frau die Handtasche. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 2. Januar 2024: 67-Jähriger nach Unfall in Kreuzberg gestorben

17.15 Uhr: Noch am Unfallort in Kreuzberg verstarb am Dienstagmorgen ein Mann. Der 67-Jährige war gegen 8.30 Uhr auf der Dudenstraße in Richtung Platz der Luftbrücke unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg der Dudenstraße, prallte mit seinem Auto gegen zwei dort abgestellte Kleinkrafträder, gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Da dieser durch den Aufprall weggeschoben wurde, wurden in der Folge drei weitere Autos und ein Elektrokleinstfahrzeug beschädigt. Die dazu alarmierten Polizeieinsatzkräfte fanden den Mann leblos in seinem Fahrzeug und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die kurze Zeit später von den alarmierten Rettungskräften fortgeführt wurden. Der 67-Jährige verstarb dennoch am Unfallort. Ob der Mann durch die Ereignisse des Unfallgeschehens oder durch einen medizinischen Notfall verstarb, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Silvester: Mann beschießt Polizisten in Frankfurt/ Oder mit Feuerwerksraketen

16.40 Uhr: Ein Mann hat in der Silvesternacht in Frankfurt (Oder) mit Pyrotechnik auf zwei Bundespolizisten geschossen. Der 21-Jährige soll aus einer Entfernung von rund 25 Metern drei Schuss Leuchtmunition aus einer Schreckschusswaffe in Richtung der Beamten gefeuert haben, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten wurden nicht verletzt.

Zuvor hatten die Bundespolizisten an der Frankfurter Stadtbrücke nach dem Rechten schauen wollen. Dabei trafen sie am frühen Montagmorgen auf den 21-Jährigen und einen zweiten Mann.

Die Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Schützen, den flüchtenden 21-Jährigen, vorläufig festnehmen. Er ist wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannt. Weil er sich beim Übersteigen eines Bauzauns verletzt hatte, kam er in ein Krankenhaus. Die Schreckschusswaffe blieb zunächst verschwunden.

Autounfall in Brandenburg kostet zwei Menschenleben – Verursacher unter Drogeneinfluss

16.30 Uhr: Bei einem Autounfall sind in Briesen (Mark) im Landkreis Oder-Spree am Dienstagmittag zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war ein 28-Jähriger mit seiner 32 Jahre alten Beifahrerin mit seinem Wagen auf der Landstraße 384 unterwegs gewesen. Zwischen Alt Madlitz und Wilmersdorf prallte er den Angaben zufolge an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Die beiden Insassen, eine 76-Jährige und ein 79-Jähriger, starben noch am Unfallort.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 28-Jährigen schlug laut Polizei auf Kokain an. Außerdem habe sich der Mann noch in der Probezeit befunden – ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er und seine Beifahrerin blieben demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam. Auch ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter sei vor Ort im Einsatz gewesen.

Vier Personen von umstürzendem Baum in Friedenau teils schwer verletzt

16.22 Uhr: Ein großer Baum ist in Friedenau umgestürzt, wodurch vier Menschen zu Schaden kamen. Zwei Erwachsene und ein Kleinkind wurden schwer verletzt, ein weiteres Kleinkind erlitt leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag sagte. Alle seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Feuerwehr wurde um 13.36 Uhr zum Breslauer Platz gerufen, wo der Baum laut des Sprechers knapp über der Rasenkante umgeknickt war. „Die verletzten Personen waren zu diesem Zeitpunkt schon befreit.“ Die Feuerwehr sägte den Baum daraufhin klein und übergab die Unfallstelle der Polizei und dem Grünflächenamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg. Dort wird nun ermittelt, wie es zu dem Unglück kam. Besonders stürmisch war es am Dienstag in Berlin nicht. Der Baum trug auch kein Laub. psi

International gesuchter Verbrecher in Brandenburg verhaftet

16 Uhr: Die Bundespolizei nahm am Sonntagmorgen einen Mann bei Schwedt fest, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag. Gegen 3.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Mann, der zu Fuß auf der Bundesstraße 113 in Richtung der Ortschaft Mescherin unterwegs war. Da er keine Dokumente bei sich hatte, nahmen die Einsatzkräfte ihn mit zur Dienststelle. Bei der Feststellung seiner Identität kam heraus, dass gegen den französischen Staatsangehörigen ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Die Ausschreibung erging im Mai 2022 durch französische Justizbehörden aufgrund dort begangener schwerer Straftaten , darunter Sexualdelikte, Freiheitsberaubung und mehrfacher Bedrohung. Der Mann setzte sich entgegen seiner Haftauflagen aus Frankreich ab. Der 28-Jährige wartet nun in einem brandenburgischen Gefängnis auf die Rückführung an die französische Justiz.

Mann bei Unfall in Brandenburg gestorben

15.20 Uhr: Ein 64-Jähriger ist bei einem Autounfall im Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann aus Oberhavel am Morgen mit seinem Wagen auf der Mühlenbecker Straße im Ortsteil Schönfließ unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Autofahrer demnach mit hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Mühlenbecker Straße rund vier Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen und zur Todesursache.

Mehrere Verletzte nach Frontal-Crash in Moabit

12.41 Uhr: Mehrere Menschen sind am Montag bei einem Unfall in Moabit im Bezirk Mitte zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 36 Jahre alter Autofahrer gegen 5.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A100 (in Richtung Wedding) unterwegs. Kurz vor der Seestraßenbrücke verlagert sich der linke Fahrstreifen wegen einer Baustelle auf die entgegengesetzte Fahrbahnseite. Auf diesem Streckenabschnitt kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegekommenden Pkw.

Durch die Kollision erlitt der 36-Jährige diverse Hautabschürfungen im Gesicht, Quetschungen und Prellungen an den Füßen sowie eine Handgelenksfraktur. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch seine beiden Insassen, eine Frau und ein Mann (beide 26 Jahre alt) erlitten Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. In dem anderen Pkw befanden sich drei Männer im Alter von 22, 23 und 30 Jahren. Die drei Männer kamen ebenfalls für eine ambulante Behandlung in Krankenhäuser. „Der Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht eindeutig ermittelt werden“, hieß es von der Polizei. Da eine Atemalkoholkontrolle bei allen drei Personen einen Wert um 1,3 Promille ergab, wurde ihnen im Krankenhaus Blut abgenommen.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der linke Fahrstreifen in nördliche Richtung war aufgrund von Spurensicherung und Reinigungsarbeiten in der Zeit von 6 bis 7.10 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein für Verkehrsdelikte zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Rudow: Ehepaar schließt Auto-Dieb im Wagen ein

9.43 Uhr: Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen Auto-Dieb am Zwickauer Damm in Rudow im Bezirk Neukölln festgenommen. Zuvor war ein Ehepaar von der Alarmanlage des Autos geweckt worden. Gegen 2.15 Uhr blockierten die beiden dann die Türen des Wagens. Der Auto-Dieb war also eingeschlossen. Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen fest. Er wurde an ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Mann besprüht Frau in Schöneberg mit Reizgas und raubt ihr die Handtasche

9.38 Uhr: Einer Frau ist am Montag in Schöneberg die Handtasche geraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 35-Jährige gegen 19 Uhr an der Frobentraße unterwegs, als ein Mann sie mit Reizgas besprühte und sich herablassend über ihre Transsexualität äußerte. Die 35-Jährige verlor daraufhin die Orientierung. Diesen Moment nutzte der Tatverdächtige, um ihr die Handtasche zu entreißen. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Die 35-Jährige erlitt Augen- und Hautreizungen. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin.

Wohnungsbrand in Gropiusstadt – Zwei Tote

8.49 Uhr: Bei einem Feuer in einem Hochhaus am Theodor-Loos Weg in Gropiusstadt im Bezirk Neukölln sind am Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehr über den Feuerwehreinsatz lesen Sie hier.