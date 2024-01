Berlin. Trainer Pal Dardai bittet die Profis von Fußball-Zweitligist Hertha BSC am Mittwoch zur ersten Trainingseinheit. Die lange verletzten Offensivkräfte Palko und Bence Dardai, Jeremy Dudziak und Ibrahim Maza zurückgreifen könnten dabei zur Mannschaft zurückkehren.

Trainer Pal Dardai bittet die Profis von Fußball-Zweitligist Hertha BSC am Mittwoch zur ersten Trainingseinheit. Die lange verletzten Offensivkräfte Palko und Bence Dardai, Jeremy Dudziak und Ibrahim Maza zurückgreifen könnten dabei zur Mannschaft zurückkehren.

Unter der Sonne Spaniens will sich der Tabellensiebte den Feinschliff für den Rückrunden-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar holen. Vom 7. bis zum 14. Januar reisen die Berliner nach Alicante. Vorher steht am Samstag (14.00 Uhr) noch in Berlin das Testspiel gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue an. Neuzugänge sind bei der Hertha im Winter nur geplant, wenn andere Spieler den Club verlassen.

© dpa-infocom, dpa:240102-99-472268/2 (dpa)