Berlin (dpa/bb). Bei einem Zusammenprall mehrerer Autos am Fehrbelliner Platz in Berlin-Wilmersdorf sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Es seien sechs Menschen in Krankenhäuser gebracht worden: Die lebensgefährlich verletzte Person, vier Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit über 50 Einsatzkräften vor Ort.

Auf Fotos der Feuerwehr sind auf einer Kreuzung mehrere Autos zu sehen, die teils im Seitenbereich und teils an der Front schwere Beschädigungen haben. Eine Person war laut Feuerwehr im Pkw eingeklemmt. Weitere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.

