Berlin (dpa/bb). Ein 67-Jähriger ist mit seinem Auto in Berlin-Kreuzberg gegen eine Hauswand und mehrere geparkte Fahrzeuge geprallt - und gestorben. Ob er seinen Unfallverletzungen erlag oder ein medizinischer Notfall den Unfall und den Tod auslöste, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer sei am Dienstagvormittag auf der Dudenstraße Richtung Platz der Luftbrücke unterwegs gewesen. Er kam nach links von der Straße ab, geriet auf den Gehweg und prallte gegen zwei dort abgestellte Motorroller. Dann fuhr er gegen eine Hauswand und ein am rechten Straßenrand stehendes Auto. Polizisten fanden den 67-Jährigen dann leblos am Steuer. Reanimationsmaßnahmen blieben vergebens.

