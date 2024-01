Briesen (Mark) (dpa/bb). Bei einem Autounfall sind in Briesen (Mark) im Landkreis Oder-Spree am Dienstagmittag zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war ein 28-Jähriger mit seiner 32 Jahre alten Beifahrerin mit seinem Wagen auf der Landesstraße 384 unterwegs gewesen. Zwischen Alt Madlitz und Wilmersdorf prallte er den Angaben zufolge an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Die beiden Insassen, eine 76-Jährige und ein 79-Jähriger, starben noch am Unfallort.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 28-Jährigen schlug laut Polizei auf Kokain an. Außerdem habe sich der Mann noch in der Probezeit befunden - ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er und seine Beifahrerin blieben demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam. Auch ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter sei vor Ort im Einsatz gewesen.

