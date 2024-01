Berlin (dpa/bb). Ein Mahnmal am Berliner S-Bahnhof Friedrichstraße, das an die Rettung jüdischer Kinder vor den Nazis erinnert, ist beschmiert worden. Auf das Mahnmal wurde in der Silvesternacht oder an Neujahr die Zeichnung eines Gebäudes mit einem Kreuz und einem Halbmond gemalt, wie die Polizei entsprechende Hinweise im Internet am Dienstag bestätigte. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bemerkt wurde die Zeichnung am Montagabend von Polizisten und später entfernt.

Das Mahnmal vor dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte erinnert an etwa 10.000 jüdische Kinder, die von jüdischen Hilfsorganisationen zwischen 1938 und 1939 mit sogenannten Kindertransporten aus Deutschland nach Großbritannien gerettet wurden.

