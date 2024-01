Berlin (dpa/bb). Manche Einschränkungen bei den Berliner Bürgerämtern aufgrund technischer Probleme dauern voraussichtlich diese Woche über noch an. „Die Bürgerämter in Berlin sind ab 2. Januar regulär geöffnet, können aber voraussichtlich erst ab nächster Woche wieder alle Dienstleistungen in gewohnter Weise und in vollem Umfang anbieten“, teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Alle vereinbarten Termine zur An-, Um- und Abmeldung eines Wohnsitzes könnten am Dienstag wahrgenommen werden.

„Alle anderen Termine, die für den heutigen 2. Januar vereinbart sind, werden in die nächste Woche verschoben“, hieß es. „Ab dem morgigen 3. Januar können die meisten Termine dann wieder wie vereinbart wahrgenommen werden.“ Sollte dies nicht der Fall sein, würden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger vorab informiert. Die Online-Terminbuchung sei von den Problemen nicht betroffen.

Nach Angaben der Senatskanzlei hatte das ITDZ, der zentrale IT-Dienstleister des Landes Berlin, vor rund einer Woche eine technische Fehlfunktion in einer Datenbank festgestellt, die zu Problemen bei den Bürgerämtern insbesondere im Bereich des Meldewesens führt. Schwierigkeiten gab es insbesondere bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten wie Personalausweisen und Reisepässen.

