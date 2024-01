Berlin (dpa/bb). Mehrere Berliner Familien sind mit einer besonders guten Nachricht in das Jahr 2024 gestartet. Am Neujahrstag um 0.15 Uhr kam der kleine Asser im Vivantes Klinikum Am Urban auf die Welt - und dürfte damit zu den ersten seines Jahrgangs in Berlin gehören. Er wog 3660 Gramm bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern, wie die Vivantes Kliniken am Montag mitteilten. Bis um 5.00 Uhr habe es fünf weitere Geburten in den Kreißsälen gegeben. Auch im Helios Klinikum Berlin-Buch gab es direkt zum Jahresbeginn Neugeborene. Allerdings ließ sich Lukas Philipp bis 5.11 Uhr Zeit. Nach den Angaben der Klinik wog er 2670 Gramm bei einer Größe von 49 Zentimetern.

© dpa-infocom, dpa:240101-99-462237/2 (dpa)