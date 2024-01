Berlin (dpa/bb). Ein 27-jähriger Fußgänger ist in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr ein 37-jähriger Autofahrer kurz vor dem Jahreswechsel die Gneisenaustraße. Zur gleichen Zeit überquerte der 27-Jährige die Straße, dabei soll er nicht auf den Verkehr geachtet haben. Der Autofahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dadurch soll er zunächst gegen die Frontscheibe des Wagens geprallt und dann gegen ein dort geparktes weiteres Auto geschleudert worden sein. Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Kopf- und Armverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

