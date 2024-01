Berlin (dpa/bb). Drei alkoholisierte Männer haben an Silvester in der Rettungsstelle eines Krankenhauses in Berlin-Lichtenberg Klinikpersonal angegriffen und verletzt. Zudem bedrohten sie die Mitarbeiter verbal, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 25-jähriger Patient sowie seine beiden Brüder im Alter von 16 und 20 Jahren seien um kurz nach Mitternacht aggressiv geworden, weil der 25-Jährige aus ihrer Sicht nicht schnell genug und nicht richtig behandelt wurde. Daraufhin schlugen sie den Arzt und einen Pfleger. Der Arzt erlitt eine Kopfverletzung und wurde ambulant behandelt. Auch der Pfleger wurde leicht am Kopf verletzt.

Polizisten nahmen die drei Männer in Präventivgewahrsam und durchsuchten sie. Dabei fanden sie Betäubungsmittel. Zudem wurde den Tatverdächtigen Blut abgenommen.

