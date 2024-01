Berlin (dpa/bb). Eine 15-Jährige ist in Berlin-Neukölln von einem Einsatzwagen der Polizei erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach dem Unfall verletzte ein Unbekannter die Polizistin, die gefahren war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Sprinter habe die Jugendliche um kurz nach Mitternacht bei einer Einsatzfahrt in der Straße Alt-Buckow erfasst. Die Einsatzkräfte waren demnach mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn unterwegs. Zuvor soll die Jugendliche unvermittelt auf die Straße getreten sein. Sie erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich. Nach dem Unfall trat den Angaben zufolge ein Unbekannter an den Polizeiwagen heran und schlug der Polizistin, die den Wagen gefahren hatte, mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige laut Polizei mithilfe weiterer Menschen. Verwandte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Sie wurde zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Die Polizeibeamtin wurde durch den Angriff ebenfalls verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:240101-99-460595/2 (dpa)