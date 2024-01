Potsdam (dpa/bb). In den Notaufnahmen des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam ist es in der Neujahrsnacht verglichen mit einigen Vorjahren verhältnismäßig ruhig geblieben. Die Nacht sei „beherrschbar verlaufen“, erklärte eine Sprecherin des Krankenhauses am Montag. Zehn Menschen landeten mit Verletzungen durch Feuerwerkskörper in der Notaufnahme. „Insbesondere im Bereich der Augen ist es wieder zu zum Teil schweren Verletzungen gekommen“, führte die Sprecherin aus. Auch ein Kind war betroffen.

Das Klinikum hatte sich mit mehr medizinischem Personal in den Notaufnahmen auf den Jahreswechsel vorbereitet. Auch Augenärzte und Mediziner der plastischen und Hand-Chirurgie waren im Einsatz.

