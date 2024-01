Berlin (dpa/bb). Eine 15-jährige Jugendliche ist in der Silvesternacht in Berlin-Friedrichshain von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 41-Jähriger gegen Mitternacht mit seinem Taxi auf der Frankfurter Allee, als das Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn trat.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Taxifahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Nach dem Unfall gab der Fahrer an, zuvor mit geringerer Geschwindigkeit wegen der Menschenmenge gefahren zu sein. Die Jugendliche erlitt Verletzungen der Wirbelsäule und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240101-99-459540/2 (dpa)