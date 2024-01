Berlin (dpa/bb). Ein mutmaßlicher Taschendieb ist in der Silvesternacht in Berlin-Friedrichshain festgenommen worden. Zuvor hatte er mehrere Menschen mit Reizgas besprüht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bemerkte ein 27-Jähriger in der Tamara-Danz-Straße unter der Warschauer Brücke zunächst, wie der 19-Jährige sein Handy aus der Hosentasche stahl. Umstehende hielten den 19-Jährigen fest, dabei sprühte er Reizgas in Richtung des 27-Jährigen und anderer Menschen. Sie erlitten Atemwegs- und Augenreizungen und wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt. Der 27-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Das Handy konnte den Angaben zufolge an den 27-Jährigen zurückgegeben werden.

