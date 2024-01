Berlin. Rund 65.000 Menschen haben bei der traditionellen Silvester-Party am Brandenburger Tor laut Veranstalter friedlich gefeiert. Damit sei die Feier auf der Festmeile zwischen dem Berliner Wahrzeichen und der Siegessäule ausverkauft gewesen, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Erstmals mussten Gäste eine Eintrittsgebühr von zehn Euro zahlen. Laut Veranstalter waren rund 1800 Mitarbeiterinen und Mitarbeiter im Einsatz, um einen reibungslosen und friedlichen Ablauf der Feier zu sorgen.

Die Silvester-Party wurde im ZDF live als Show mit dem Namen „Willkommen 2024“ übertragen. Moderiert wurde sie von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Erstmals seit der Corona-Pandemie gab es wieder ein Höhenfeuerwerk. Die Party mit dem Titel „Celebrate at the Gate“ habe medial mehr als 100 Millionen Menschen erreicht, hieß es vom Veranstalter. „Die Bilder vom strahlenden Brandenburger Tor in Berlin gingen in der Silvesternacht ein weiteres Mal um die Welt und haben starke Emotionen erzeugt.“

