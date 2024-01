Berlin. Seit 1. Januar gilt wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Das kostet Essengehen in Berlin jetzt.

2024 ist da – und mit dem neuen Jahr auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von sieben Prozent auf 19 Prozent. Dass sich das auf den Restaurantrechnungen der Berlinerinnen und Berliner bemerkbar machen wird, steht außer Frage. „Mit dem 1. Januar 2024 haben wir unsere Karte angepasst, die Preise erhöht“, sagt Anika Kleiß-Macht, Geschäftsführerin der „Schnitzelei“ Berlin. Seit 2005 gibt es das Schnitzel-Restaurant in Charlottenburg, weitere Filialen gibt es in Mitte und Wilmersdorf hat. Sie hätten keine andere Wahl gehabt, als die Erhöhung an die Endverbraucher weiterzugeben, so Kleiß-Macht.