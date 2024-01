Berlin. IT-Schwierigkeiten in Bürgerämtern werden wohl in dieser Woche nicht behoben. Indirekt ist auch die Wiederholungswahl betroffen.

Die Krise in Berlins Bürgerämtern hält an. Der Betrieb konnte noch nicht wieder normalisiert werden, seit am Mittwoch vor Weihnachten ein Datenbank-Problem beim berlinweiten IT-Dienstleister ITDZ die Terminvergabe lahmgelegt hatte. Nun gibt es nach Informationen der Morgenpost weiterhin Schwierigkeiten mit der Software VOIS, die die einzelnen Anforderungen und Fachverfahren der Bürgerämter miteinander verknüpft. Dieses System soll frühestens Anfang kommender Woche wieder laufen, wie die Morgenpost aus mehreren Quellen erfuhr.

In einigen Bezirks-Wahlämtern geht nun die Sorge um, die Probleme könnten den Versand von Briefwahlunterlagen für die vom Bundesverfassungsgericht angeordnete Teil-Wiederholung der Bundestagswahlen am 11. Februar verzögern. Diese Sorge ist aber nach den Worten des Landeswahlleiters Stephan Bröchler nicht berechtigt, wenn die Spezialisten das System wie angekündigt bis Anfang nächster Woche wieder komplett ins Laufen bekommen. Er habe auch noch einen kleinen Zeitpuffer eingeplant, sagte Bröchler.

Wenn die Software nächste Woche wieder läuft, kommen Wahlunterlagen rechtzeitig

Die ersten Wahlbenachrichtigungen seien am Dienstag in Druck gegangen und würden ab jetzt über die PIN AG zugestellt. Die ersten Schreiben könnten am Mittwoch bei einigen der 449.000 Wahlberechtigten in den 455 betroffenen Wahlbezirken eintreffen, die letzten kämen dann Ende der Woche.

Wenn Bürger dann aber Briefwahl beantragen, müssten die Bezirksämter die Anschrift überprüfen, hieß es aus einem Bezirkswahlamt. Dafür müssten sie auch auf VOIS zugreifen. Das sollte nach Auskunft von Insidern aber funktionieren, was auch Bröchler der Morgenpost am Dienstag nach einer Runde mit allen an der Vorbereitung beteiligten Stellen bestätigte.

Mitarbeiter müssen die Daten von Zugezogenen extra ins System eingeben

Mehrarbeit bedeutet die Panne aber dennoch: Die Bürgerämter mussten die Daten diejenigen Personen, die sich seit der neuesten Bürgeramtskrise in den betroffenen Wahlbezirken neu anmelden wollten, zunächst in einem Formular aufnehmen. Diese müssten dann ins System eingegeben werden. Das betreffe aber nur rund 1000 Personen, schätzt Bröchler: „Mir ist wichtig, dass keine Stimme verloren geht.“

Die Senatskanzlei hat die Kommunikation zu der Datenpanne in den Bürgerämtern an sich gezogen und allen anderen Stellungnahmen nach außen untersagt. Für den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der mit dem Versprechen einer funktionierenden Stadt im Februar die Wahlen gewonnen hatte und die Verwaltungsmodernisierung zur Chefsache erklärt hat, ist es wichtig, die Probleme schnell zu lösen.

Wartezeit auf Termin im Bürgeramt 33 Tage

Von seiner Zusage, dass sich jeder Bürger ohne lange Suche und wiederholtes Probieren binnen 14 Tagen einen Termin im Bürgeramt besorgen kann, ist der Senatschef auch ohne die aktuellen Probleme noch ziemlich weit entfernt. Wegen des hohen Krankenstandes und weil Personal für die Vorbereitung der Bundestags-Wiederholungswahlen abgezogen wurde, habe die Wartezeit zuletzt 33 Tage betragen, teilte Wegners Verwaltungsreform-Staatssekretärin Martina Klement zwischen den Jahren auf Anfrage der Linksfraktion mit. 2022 waren es 36 Tage.

Insgesamt sind demnach in den zwölf Bürgerämtern 102 Sachbearbeiter-Stellen offen und 636 besetzt. Die Verwaltung arbeitet auch daran, die 100 zusätzlichen vom Senat bewilligten Stellen für die Bürgerämter zu besetzen. Dabei sind nach Aussage Klements keine Probleme bekannt, die die Neueinstellung besonders verzögern würden.

Bürgerämter erst kommende Woche wieder voll arbeitsfähig

Zu den akuten Problemen mit den Bürgerdiensten ließ das Rote Rathaus am Dienstag wissen, dass die Bürgerämter in Berlin ab dem 2. Januar wieder regulär geöffnet seien. Sie könnten aber voraussichtlich erst ab nächster Woche wieder alle Dienstleistungen in gewohnter Weise und in vollem Umfang anbieten. Alle Beteiligten wie das ITDZ und das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) arbeiteten „nach wie vor mit Hochdruck an der Behebung der technischen Probleme“.

In den Bürgerämtern können alle vereinbarten Termine zur An-, Um- und Abmeldung des Wohnsitzes weiterhin wahrgenommen werden, so die Mitteilung. Wer aber einen Termin für den 2. Januar hatte, müsse in der nächsten Woche erscheinen, weil am ersten Arbeitstag des neuen Jahres alle Termine verschoben wurden. Ab dem 3. Januar könnten „die meisten Termine dann wieder wie vereinbart wahrgenommen werden“. Sollte dies nicht der Fall sein, würden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger entsprechend vorab informiert und die Termine entsprechend verlegt, so die Senatskanzlei.

Versprechen: Notfälle werden schnell bearbeitet

In Notfällen, wenn etwa dringend ein Personalausweis beantragt oder ein Reisepass verlängert werden muss, sollten sich die betroffenen Berlinerinnen und Berliner unbedingt an ihr Bürgeramt wenden; dort wird ihnen weitergeholfen. Die Online-Vereinbarung von neuen Terminen im zentralen Buchungssystem ZMS seien von dem Fehler nicht betroffen, Terminvereinbarungen seien somit wie gewohnt weiterhin online möglich.