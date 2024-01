Berlin. 70 Bewohner des Pflegeheims in Berlin-Grunewald sollen bis Ende Februar ausziehen. Was sie und Angehörige nun vorhaben.

Erst vor einem Monat hatte Petra Becker für ihre hochbetagte Tante den Umzug von einem Doppelzimmer in ein schönes Einzelzimmer im Pflegeheim an der Wernerstraße 9-11 im Berliner Ortsteil Grunewald organisiert und das Zimmer liebevoll hergerichtet. Was sie nicht wissen konnte: Schon in zwei Monaten muss ihre 89-jährige Angehörige, die nach einem Krankenhausaufenthalt zunächst nur in einem Doppelzimmer Platz gefunden hatte, nun wieder ausziehen: „Wir haben per Einschreiben die Kündigung bekommen, meine Tante wird zum 29. Februar ihr Zuhause verlieren.“