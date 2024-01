Berlin. Die BSR hat bereits am Neujahrstag eine Rekordmenge Müll beseitigt. Nach den Schwerpunkten folgen jetzt die restlichen Straßen.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) arbeitet mit Hochdruck daran, auf den Berliner Straßen und Gehwegen die Spuren der Silvesternacht zu beseitigen. Bereits am Neujahrstag haben rund 500 Beschäftige in einem Spezialeinsatz an Schwerpunkten mit 180 Fahrzeugen 620 Kubikmeter Müll eingesammelt - das waren 100 Kubikmeter mehr als im vergangenen Jahr.

Als Schwerpunkte gelten zum Beispiel der Kurfürstendamm, die Schönhauser Allee, der Hermannplatz und das Umfeld der großen Silvesterparty. Für die Reinigung der Veranstaltungsfläche am Brandenburger Tor ist die BSR allerdings nicht verantwortlich, weil es sich bei der Party um eine gewerb­liche Veranstaltung gehandelt hat.

Auf den übrigen Straßen und Gehwegen der Hauptstadt liegt allerdings noch reichlich Müll. Dieser werde nun nach und nach im Rahmen der normalen Straßenreinigung eingesammelt, extra Einsätze seien dafür nicht geplant, so die BSR. Die Reinigung richte sich nach dem normalen Turnus. So würde zum Beispiel der Alexanderplatz zehnmal in der Woche gereinigt werden, einige Hauptstraßen dreimal und manche kleinen Nebenstraßen nur einmal.

Silvester in Berlin: Feuerwerksbatterien sind für die BSR-Maschinen zu groß

„Wir wollen den Silvestermüll natürlich so zügig wie möglich beseitigen“, sagte BSR-Sprecher Thomas Klöckner. Aber in den Nebenstraßen, die seltener gereinigt werden, könnte der Müll auch noch in den kommenden Tagen herumliegen. Wann der gesamte Silvestermüll beseitigt ist, könne noch nicht genau prognostiziert werden.

Schwierigkeiten bereiten den Reinigungskräften vor allem die ausgebrannten Feuerwerksbatterien und die leeren Flaschen, die auf den Straßen und Gehwegen herumliegen. Denn diese sind zu groß für die Saugschächte der Kehrmaschinen und müssen stattdessen aufwändig per Hand eingesammelt werden, erläuterte die BSR. Das koste viel Zeit.

Winterdienst vor Reinigung

Ebenfalls zu Verzögerungen könnte ein Wintereinbruch führen. Denn dann müssten die Reinigungsarbeiten auf jeden Fall unterbrochen werden. „Winterdienst hat immer Priorität“, sagte Klöckner. Das könnte zum Wochenende tatsächlich passieren. Denn ab Freitag fallen die Temperaturen wieder auf null Grad, am Wochenende sogar auf minus drei Grad.