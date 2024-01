Berlin. Ob Wintergarten oder Friedrichstadt-Palast: Ein neues Buch erinnnert an die glanzvollen Zeiten der Zauberkunst in Berlin.

Ein Zauberer verrät niemals, wie seine Tricks funktionieren. An diesen ehernen Grundsatz seiner Zunft hält sich auch Wittus Witt. Wer also wissen will, wieso aus einem leeren Zylinder plötzlich ein weißes Kaninchen springen kann oder wie sich ein Elefant mir nichts, dir nichts in Luft auflöst, wird enttäuscht sein. Dennoch ermöglicht Wittus Witt in seinem gerade erschienenen Buch „Zauberstadt Berlin – eine Chronik“ (Verlag Magische Welt, 268 Seiten, 49,99 Euro) seinen Lesern eine Vielzahl erhellender Einblicke in eine Kunst, die viel davon hält, den Außenstehenden hinters Licht zu führen.