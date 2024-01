Berlin. Der Regenschirm sollte jetzt immer griffbereit sein. Das ist die Wetter-Vorhersage für heute und die kommenden Tage.

Schneeregen, Glättegefahr und Kälte: Die Berliner und Brandenburger müssen sich auf winterliches Wetter zum Wochenende hin einstellen. Doch zuvor wird es nass in der Hauptstadt-Region. Laut Vorhersage der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) setzt am Dienstag bei vier Grad in der Uckermark und bis zu acht Grad an der Elster vom Südwesten her Regen ein. In Berlin werden um sechs Grad erwartet. Auch in der Nacht regnet es zum Teil kräftig.

Mit Regenschauern, bis zu zwölf Grad und gebietsweise Regen geht es am Mittwoch weiter. Außerdem treten Windböen auf, die zum Abend hin abnehmen. Auch am Donnerstag ist keine Besserung in Sicht. Bei Temperaturen um die neun Grad regnet es wieder. In der Nacht zum Freitag ist es stark bewölkt. Örtlich gibt es Regenschauer, im Norden Brandenburgs ist auch Schneeregen nicht ausgeschlossen.

Wetter in Berlin und Brandenburg: In der Nacht zum Samstag wird es frostig

Zum Wochenende hin gehen die Temperaturen dann wieder mehr in winterliche Bereiche. Der Freitag startet zeitweise mit Regen oder Schneeregen. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen null Grad in der Uckermark und sechs Grad in der Elbe-Elster-Niederung. In der Nacht zum Samstag kann es lokal Schneeregen oder Schnee geben. Es besteht Glättegefahr. Die Temperaturen gehen auf ein Grad bis minus zwei Grad zurück.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg im Detail

Mittwoch, den 3. Januar 2024: Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt, zeit- und gebietsweise schauerartiger Regen. Erwärmung auf 9 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefsttemperatur 7 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.

Donnerstag, den 4. Januar 2024: Am Donnerstag viele Wolken, gebietsweise Regen. Höchsttemperatur zwischen 6 und 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Freitag stark bewölkt. Örtlich Regenschauer, im Norden auch Schneeregen nicht ausgeschlossen. Tiefsttemperatur 4 bis 0 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Freitag, den 5. Januar 2024: Am Freitag stark bewölkt, zeitweise etwas Regen oder Schneeregen. Höchstwerte zwischen 0 Grad in der Uckermark und 6 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Schwacher bis mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Samstag starke Bewölkung, lokal Schneeregen oder Schnee. Glättegefahr. Temperaturrückgang auf +1 bis -2 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. dpa/JP

Aktuelle Vorhersagen können Sie auch auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes lesen.