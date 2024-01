Auch in der Silvesternacht brennen in Berlin mehrere Fahrzeuge. Unbekannte sprengen einen Geldautomaten. Die Blaulicht-News im Blog.

Berlin. In der Silvesternacht brennen in Berlin mehrere Autos. Ein Rentner (71) ruft bei der Polizei an – und gibt an, seine Ehefrau getötet zu haben. Die Polizei findet noch vor dem Jahreswechsel zwei tote Menschen in ihren Wohnungen. Ein 15-Jähriger erleidet bei einem Streit in Kreuzberg Stichverletzungen. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

12.53 Uhr: Eine 15-Jährige ist in Neukölln von einem Einsatzwagen der Polizei erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach dem Unfall verletzte ein Unbekannter die Polizistin, die gefahren war, wie die Polizei mitteilte. Der Sprinter habe die Jugendliche um kurz nach Mitternacht bei einer Einsatzfahrt in der Straße Alt-Buckow erfasst. Die Einsatzkräfte waren demnach mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn unterwegs. Zuvor soll die Jugendliche unvermittelt auf die Straße getreten sein. Sie erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich. Nach dem Unfall trat den Angaben zufolge ein Unbekannter an den Polizeiwagen heran und schlug der Polizistin, die den Wagen gefahren hatte, mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige laut Polizei mithilfe weiterer Menschen. Verwandte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Sie wurde zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Die Polizeibeamtin wurde durch den Angriff ebenfalls verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauerten an.

58-Jähriger bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

12.26 Uhr: Ein 58-jähriger Mann ist bei einem Brand in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte.

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte am Silvesterabend die Einsatzkräfte gerufen, weil er den Rauchmelder sowie Brandgeruch und Rauch im Treppenhaus wahrnahm. Die Feuerwehr löschte den Brand in einer Wohnung, den 58-jährigen Mieter fanden die Einsatzkräfte bewusstlos im Treppenhaus. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Rauchgasvergiftung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Drei weitere Hausbewohner, darunter eine 101 Jahre alte Frau, wurden vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen behandelt.

Kriminelle sprengen Geldautomaten in Mitte

11.07 Uhr: Ein Geldautomat ist in der Silvesternacht in Mitte gesprengt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, beobachtete ein Zeuge nach Mitternacht zwei Männer, die sich an einem freistehenden Geldautomaten zu schaffen machten. Dann sollen sie in Deckung gegangen sein und der Zeuge bemerkte eine Explosion. Dabei wurde die Tür des Geldautomaten abgetrennt und den Angaben zufolge mehrere Meter weit über den Gehweg geschleudert. Anschließend soll ein dritter Täter zum Geldautomaten gegangen sein und daran manipuliert haben. Laut Polizei schaffte er es jedoch nicht, das Wertfach zu öffnen. Die drei flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Mehrere Autobrände in Berlin – Polizei geht von Brandstiftung aus

11.02 Uhr: Mehrere Carsharing-Autos haben in der Silvesternacht in Berlin gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Montag mitteilte. In Neukölln brannten demnach zwei Mietwagen am späten Sonntagabend im Bereich der Vorderräder. Zuvor bemerkten Anwohner zwei Unbekannte, die sich an den Autos zu schaffen gemacht haben sollen. Nach Mitternacht standen noch zwei weitere Autos in Neukölln in Flammen. Zudem brannte der Innenraum eines Carsharing-Autos in Kreuzberg vollständig aus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein weiteres Auto beschädigt. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Laut Polizei kam es in der Nacht noch zu weiteren Autobränden im Stadtgebiet. Bereits in der Nacht auf Sonntag rückten die Einsatzkräfte zu zahlreichen Fahrzeugbränden aus. Dabei besteht ebenfalls der Verdacht auf Brandstiftung. Die Brandkommissariate haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Friedrichshain: 15-Jährige von Taxi erfasst und schwer verletzt

10.55 Uhr: Eine 15-jährige Jugendliche ist in der Silvesternacht in Friedrichshain von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 41-Jähriger gegen Mitternacht mit seinem Taxi auf der Frankfurter Allee, als das Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn trat.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Taxifahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Nach dem Unfall gab der Fahrer an, zuvor mit geringerer Geschwindigkeit wegen der Menschenmenge gefahren zu sein. Die Jugendliche erlitt Verletzungen der Wirbelsäule und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mutmaßlicher Taschendieb sprüht Reizgas – Festnahme

9.34 Uhr: Ein mutmaßlicher Taschendieb ist in der Silvesternacht in Friedrichshain festgenommen worden. Zuvor hatte er mehrere Menschen mit Reizgas besprüht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bemerkte ein 27-Jähriger in der Tamara-Danz-Straße unter der Warschauer Brücke zunächst, wie der 19-Jährige sein Handy aus der Hosentasche stahl. Umstehende hielten den 19-Jährigen fest, dabei sprühte er Reizgas in Richtung des 27-Jährigen und anderer Menschen. Sie erlitten Atemwegs- und Augenreizungen und wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt. Der 27-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Das Handy konnte den Angaben zufolge an den 27-Jährigen zurückgegeben werden.

Ehefrau getötet – 71-Jähriger in Hellersdorf festgenommen

9.19 Uhr: Ein 71-jähriger Mann ist nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau in Hellersdorf festgenommen worden. Der Rentner habe sich am Sonntagvormittag über den Notruf bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten mit. Er habe angegeben, seine Ehefrau getötet zu haben. Polizisten seien sofort nach dem Anruf gegen 10.30 Uhr zur Wohnung des Paares in der Neue Grottkauer Straße geeilt. Dort fanden sie die Leiche der 59-Jährigen. Der Mann wurde festgenommen. Die 8. Mordkommission ermittele zu den Hintergründen der Tat, hieß es.

Nachbarn machen sich Sorgen: Polizei findet Leichen in Wohnungen

8.23 Uhr: Nicht nur Böller und Betrunkene beschäftigen die Berliner Polizei in der Silvesternacht. Vor Mitternacht wurden bereits zwei tote Menschen gefunden. In Schöneberg habe „sich jemand Sorgen gemacht“, schrieb die Polizei am Sonntagabend im Internetportal X. Gemeinsam mit der Feuerwehr habe man die Tür geöffnet. „Der Verdacht hat sich leider bestätigt. Der Mann wurde tot aufgefunden.“

Zuvor hätten Nachbarn im Stadtteil Westend in Charlottenburg Verwesungsgeruch gemeldet, hieß es in einer anderen Mitteilung. Polizisten hätten in der Wohnung eine tote Frau gefunden. Der Amtsarzt habe die Todesursache nicht feststellen können, die Kriminalpolizei übernimmt den Fall.

15-Jähriger nach Streit mit Stichverletzungen in Klinik

7.55 Uhr: Ein 15-Jähriger hat bei einem Streit in KreuzbergStich- und Schnittverletzungen erlitten. Der Jugendliche wurde in der vergangenen Nacht in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der 15-Jährige mit einem Unbekannten in Streit geraten sein. Dieser sei geflohen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/BM)