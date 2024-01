In der Nacht zu Sonntag gab es in Berlin gleich mehrere Autobrände. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Blaulicht-News im Blog.

Mehrere Autos brennen in der Nacht zu Silvester in Berlin

Lichtenberg: SEK-Einsatz, weil Mann Pyrotechnik vom Balkon schießt

Pankow: Angriff mit Feuerwerkskörpern

Kreuzberg: Auseinandersetzung am Kottbusser Tor

Auf der A24 kollidieren innerhalb kurzer Zeit mehrere Fahrzeuge miteinander

Havelland: Vier Verletzte nach Unfall auf Landstraße

Berlin. In der Nacht zu Sonntag brennen in Berlin mehrere Autos. Ein Mann feuert in Lichtenberg vom Balkon aus Pyrotechnik ab. Auch in Pankow gibt es einen Angriff mit Feuerwerkskörpern. Auf der A24 bei Neuruppin ereignen sich gleich mehrere Unfälle innerhalb kurzer Zeit. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 31. Dezember 2023: Pyrotechnik vom Balkon geschossen – SEK-Einsatz in Lichtenberg

13.39 Uhr: Ein Mann, der aus einer Waffe Pyrotechnik vom Balkon aus abgefeuert haben soll, hat in Lichtenberg einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der 33-Jährige sei am Samstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos hätten seine Wohnung im 9. Stock eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen durchsucht. Dabei seien unter anderem eine Schreckschusswaffe, ein Gewehr, acht Softairwaffen und dazugehörige Munition sowie ein Messer sichergestellt worden. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Den Angaben zufolge war die Polizei gegen 20 Uhr gerufen worden. Mehrere Zeugen hätten berichtet, dass ein Mann vom Balkon aus Pyrotechnik abfeuere. Der 33-Jährige soll alkoholisiert gewesen sein: Eine Atemalkoholmessung habe einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergeben. Nach einer Zeit in Polizeigewahrsam kam der Mann laut Polizei wieder auf freien Fuß. Gegen ihn werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es.

Angriff mit Feuerwerkskörpern – Person muss ins Krankenhaus

10.47 Uhr: Gegen 22.30 Uhr kam es in der Breite Straße an der Haltestelle „Rathaus Pankow“ zu einem Angriff mit Feuerwerkskörpern, bei der eine Person verletzt wurde. Der oder die Verletzte wurde vor Ort von Notfallsanitäter erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Pankow: Die Polizei ermittelt nach einem Angriff mit Feuerwerkskörpern. © Pudwell | Morris Pudwell

Die Polizei setzte drei junge Männer vorläufig fest, um den Sachverhalt zu klären. Auf der Sitzbank lagen noch Feuerwerkskörper. Ob die Attacke an der Haltestelle oder in einer Tram bzw. in einem Bus stattgefunden hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Kreuzberg: Mehrere Festnahmen nach Auseinandersetzung am Kottbusser Tor

10.30 Uhr: Gegen 2.40 Uhr kam es auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor an der Skalitzer Straße in Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Besatzungen von zwei Rettungswagen sichteten vor Ort mögliche Verletzte, die jungen Männer verblieben jedoch vor Ort. Die eingesetzten Beamten ermittelten zu mehreren Körperverletzungen. Mindestens zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Es gab Festnahmen nach einem Streit am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg. © Pudwell | Morris Pudwell

Mehrere Autos in Berlin in Flammen – Brandstiftung vermutet

10.16 Uhr: Nach mehreren Autobränden in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Bei einem Feuer in der Holzmarktstraße in Mitte wurden in der Nacht zum Sonntag laut Polizei insgesamt vier Autos beschädigt. Ein Anwohner bemerkte gegen 2.15 Uhr den Brand an einem Fahrzeug. Dadurch habe es Schäden an drei weiteren Wagen gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Insgesamt sei die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zwischen 0.20 bis etwa 4.00 Uhr zu neun Fahrzeugbränden im Stadtgebiet ausgerückt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Die weiteren Brände in der Übersicht:

Gegen 0.20 Uhr brannte in der Großgörschenstraße in Schöneberg ein Auto. Fünf umstehende Fahrzeuge gerieten dadurch in Mitleidenschaft.

in Schöneberg ein Auto. Fünf umstehende Fahrzeuge gerieten dadurch in Mitleidenschaft. Gegen 1.15 Uhr brannten auf einem Großraumparkplatz an der Ecke Vulkanstraße und Elli-Voigt-Straße in Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) zwei Fahrzeuge. Zwei weitere Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt.

an der Ecke Vulkanstraße und Elli-Voigt-Straße in Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) zwei Fahrzeuge. Zwei weitere Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. Gegen 3.40 Uhr brannte ein Fahrzeug in der Kleinen Eiswerderstraße in Haselhorst. Das Feuer verteilte sich auf zwei weitere Fahrzeuge.

Menschen wurden bei den Bränden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Das Brandkommissariat des LKA ermittele jetzt.

A24 bei Neuruppin: Drei Unfälle binnen weniger Minuten

10.14 Uhr: Binnen weniger Minuten sind auf der Autobahn 24 bei Neuruppin mehrere Autos miteinander kollidiert. Zunächst sei am Samstagmittag ein 70-jähriger Autofahrer seitlich mit dem Wagen eines 74-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurz darauf fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf den Rückstau auf. Auch ein weiterer 59-jähriger Autofahrer erkannte den Stau zu spät und fuhr danach auf das Stauende auf.

Bei den insgesamt drei Unfällen wurden laut Polizei fünf Menschen verletzt. Wie schwer die Verletzungen waren, dazu machte die Polizei keine Angaben. Die Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 43 000 Euro.

Vier Verletzte nach Unfall auf Landstraße im Havelland

8.20 Uhr: Bei einem Autounfall im Havelland sind vier Menschen verletzt worden – unter ihnen auch Kinder. Fünf Insassen waren am frühen Samstagabend in einem Wagen auf der Landstraße 17 in Kleßen-Görne unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen sei das Auto von der Straße abgekommen und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall demzufolge leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Eine erwachsene Person sei mit schwereren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Die L17 war für rund zwei Stunden gesperrt. Zuvor hatte „Reportnet24“ über den Unfall berichtet.