Berlin. Jan Schreiber fährt in der Silvesternacht auf dem Berliner S-Bahn-Ring. Auf die Schicht freut er sich – und feiert auch im Führerstand.

Wenn Hunderttausende Menschen um 0 Uhr in der Silvesternacht mit Sekt anstoßen, Raketen in den Himmel schießen und ihre Liebsten in den Arm nehmen, dann wird Jan Schreiber im Führerstand einer S-Bahn sitzen. Er wird den Zug über die Ringbahngleise in Berlin steuern und voraussichtlich um kurz nach Mitternacht das Tempelhofer Feld erreichen. Für ihn ist das ein perfektes Timing: In einem anderen Jahr, als Schreiber ebenfalls gearbeitet hat, fuhr er auf der Linie S25 – und befand sich zum Jahreswechsel in einem Tunnel. Dieses Mal wird das anders sein: „Am Tempelhofer Feld hat man einen tollen Blick in Richtung Zentrum und Fernsehturm“, sagt der Berliner.