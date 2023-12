Bei einem Streit auf einer Hochzeitsfeier in Berlin-Kreuzberg soll ein Mann ums Leben gekommen sein. Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Auf einer Hochzeitsfeier in Kreuzberg kam es offenbar zu einem tödlichen Streit. Ein Mann wurde niedergestochen und starb. Zudem brannte es mehrfach in Berlin. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

18.10 Uhr: Ein Polizist in Zivil wurde in der Nacht auf Samstag von einer Gruppe Jugendlicher in Kreuzberg mit einem Messer bedroht. Vier Heranwachsende zwischen 16 und 19 Jahren sprachen den Beamten am U-Bahnhof Moritzplatz zunächst in aggressivem Ton an, ehe ein 17-Jähriger ein Klappmesser zog und den Polizisten bedrohte. Dieser gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und zog seine Dienstwaffe. Daraufhin flüchteten die Heranwachsenden, wurden aber kurze Zeit später von herbeigeeilten Kollegen in Gewahrsam genommen.

18 Uhr: Nach dem gewaltvollen Tod eines 38-Jährigen in Pankow ist ein 25 Jahre alter Mann festgenommen worden. Es handele sich um einen Bekannten des Opfers, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin am Samstagabend. Weitere Details zu den Hintergründen nannte er zunächst nicht. Es solle ein Haftbefehl beantragt werden. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Passanten hatten den 38-Jährigen am vergangenen Donnerstag blutüberströmt vor einem Wohnhaus in der Vinetastraße gefunden. Der Körper des Altenpflegers habe mehrere Messerstiche aufgewiesen, hieß es von der Polizei. Polizisten hätten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben. Er sei noch vor Ort gestorben.

15.40 Uhr: Am Freitagnachmittag ereignete sich in Lichterfelde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 64-jähriger Autofahrer versuchte gegen 17 Uhr, vom Woltmannweg nach links in die Osdorfer Straße abzubiegen. Dabei soll er eine 77-jährige Fußgängerin übersehen haben, die gerade die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau erlitt ein Polytrauma. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

12.13 Uhr: Mehrere Jugendliche haben am Freitagabend in Kreuzberg randaliert. Polizisten beobachteten gegen 19 Uhr eine etwa 20-köpfige Gruppe auf der Friedrichstraße nahe dem Mehringplatz, die wiederholt Feuerwerk zündeten. Mehrere Mitglieder der Gruppe waren zudem zwei Mülltonnen und einen Einkaufswagen die Treppe zum U-Bahnhof Hallesches Tor hinunter. Da zu der Zeit niemand auf der Treppe war, gab es keine Verletzten. Eine andere Person zündete Unrat auf der Straße an und setzte eine Mülltonne in Brand. Ein 14-Jähriger schob die dann unter einen Weihnachtsbaum, der auf dem Platz stand.

Die Fahnder forderten Verstärkung an und griffen dann zu. Der 14-Jährige versuchte zu fliehen, blieb aber in einem Hausdurchgang stehen und warf einen Stuhl auf die Polizisten, womit er einen Beamten am Bein traf. Die Beamten mussten unmittelbaren Zwang anwenden, um den Jugendlichen festzunehmen, der trotzdem Widerstand leistete. Er wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo ihn seine Mutter später abholte.

Passanten zogen die Mülltonne vom Weihnachtsbaum weg, sodass die Flammen nicht übergriffen. Einsatzkräfte löschten die Tonne. Während der Festnahme wurde die Polizei zudem von einer Personengruppe bedrängt. Der 14-Jährige erlitt bei der Festnahme Gesichtsverletzungen, lehnte medizinische Hilfe aber ab.

11.50 Uhr: Ein Balkon im Ortsteil Gropiusstadt in Berlin-Neukölln hat am Freitagabend in Vollbrand gestanden. Es brannten mehrere Einrichtungsgegenstände auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Hochhauses im Walter-May-Weg, wie die Berliner Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Fenster der Wohnung seien wegen der Hitze zersprungen. Die Feuerwehr rückte am Abend mit rund 50 Kräften an und löschte die Flammen.

Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses brachten sich demnach entweder selbst in Sicherheit oder wurden von den Einsatzkräften über das Treppenhaus gerettet. Verletzte gab es einem Sprecher zufolge nicht. Die Wohnung im Erdgeschoss sei aufgrund der starken Verrauchung und der zerstörten Fenster zunächst unbewohnbar. Die Polizei konnte bislang nichts zu dem Vorfall sagen.

9.37 Uhr: Nach einem Hochhausbrand in Berlin-Neukölln stehen zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren im Verdacht der schweren Brandstiftung. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie ein Feuer im Flur des Erdgeschosses gelegt und dabei eine Matratze angezündet haben, berichtete die Berliner Polizei am Samstag. Verletzte gab es nicht.

Brennende Einrichtungsgegenstände im Hausflur seien die Ursache für den Brand gewesen seien, bestätigte die Feuerwehr am Samstag. Am Freitag hatte es zunächst geheißen, dass das Feuer im Müllraum des Hochhauses ausgebrochen sei.

Eine Wohnung und ein Wintergarten im ersten Stock sowie ein Balkon im zweiten Obergeschoss des mehrgeschossigen Hauses seien durch die Flammen stark beschädigt worden, so die Feuerwehr. Durch die starke Rauchentwicklung sei eine aufwändige Belüftung der Wohnungen nötig gewesen. Auch Wohnungen in den oberen Stockwerken waren laut Feuerwehr betroffen, vier seien aktuell unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden woanders untergebracht.

Die Feuerwehr war am Freitagabend mit einem Großaufgebot von rund 90 Kräften in der Aronsstraße angerückt. Die Einsatzkräfte brachten mehrere Bewohner über das Treppenhaus in Sicherheit. Ein Großteil der Menschen konnte sich selbst retten. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, teilte die Feuerwehr am Freitag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.

8.42 Uhr: Bei einer Auseinandersetzung während einer Hochzeitsfeier in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Die Tat geschah am Freitagabend gegen 23 Uhr, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag mitteilte. Demnach gerieten zunächst zwei 29-jährige Männer bei einer Feier in einem Festsaal in der Skalitzer Straße in einen Streit. Einer der Männer stach dem anderen mit einem Messer in die Brust.

Trotz Reanimationsversuchen starb der Angegriffene wenig später in einem Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei von anderen Gästen festgehalten und dann festgenommen. Das Alter der beiden Männer war zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.