Berlin. Im kommenden Jahr treten viele Neuerungen in Kraft. Das Pflegegeld wird erhöht. Was Patienten und Angehörige wissen müssen.

Gesundheit

Zusatzbeitrag Der durchschnittliche Zusatzbeitrag, den die gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent erheben können, wird zum Jahreswechsel um 0,1 Prozent auf nun 1,7 Prozent erhöht. Jede Krankenkasse entscheidet selbst, ob und in welchem Umfang sie den Zusatzbeitrag anhebt. Die Techniker Krankenkasse (TK) zum Beispiel belässt ihren Zusatzbeitrag stabil bei 1,2 Prozent.

Beitragsbemessungsgrenze/Krankenversicherung Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung erhöht sich zum 1. Januar von 59.850 Euro auf nun 62.100 Euro brutto im Jahr (monatlich 5175 Euro brutto). Bis zu dieser Grenze ist das Einkommen von Beschäftigten beitragspflichtig, alles darüber ist beitragsfrei.

Pflichtgrenze Die Versicherungspflichtgrenze, also die Grenze, bis zu der Beschäftigte gesetzlich versichert sein müssen, steigt 2024 ebenfalls an. Lag sie 2023 bei 66.600 Euro brutto im Jahr, liegt sie künftig bei 69.300 Euro brutto (5775 Euro brutto monatlich). Wer mehr verdient, kann sich privat krankenversichern lassen.

Änderungen im Gesundheitswesen: Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung wird erhöht, ebenso das Bruttogehalt, ab dem man sich privat krankenversichern kann. © epd | Paul-Philipp Braun

Private Krankenversicherung Viele privat Krankenversicherte müssen 2024 mit teils deutlichen Beitragserhöhungen rechnen – durchschnittlich steigen die Beiträge um rund sieben Prozent, in einigen Fällen ist das Plus zweistellig. Allerdings sind nicht alle privat Versicherten betroffen. Wer das finanziell nicht leisten kann, hat einen Rechtsanspruch, innerhalb der Versicherung in einen anderen Tarif mit gleichartigem oder niedrigerem Schutz zu wechseln oder die Selbstbeteiligung zu erhöhen.

E-Rezept Ab 1. Januar ist das E-Rezept verpflichtend: Alle Ärzte mit Kassenzulassung müssen gesetzlich Versicherten für verschreibungspflichtige Arzneimittel ein elektronisches Rezept anstelle des rosa Rezepts ausstellen. Das gilt auch für Zahnärzte und Psychotherapeuten mit Kassenzulassung.

Gesundheits-ID Ab Jahresbeginn müssen gesetzliche Krankenkassen ihren Versicherten auf Wunsch eine digitale Identität in Form einer Gesundheits-ID zur Verfügung stellen. Damit können sich Versicherte über ihr Smartphone in Apps wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte einloggen. Die Nutzung ist freiwillig.

Mammographie Die Altersgrenze beim Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs wird zum 1. Juli angehoben: Bisher können nur Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre teilnehmen. Zukünftig ist eine Teilnahme bis zum Alter von 75 Jahren möglich.

Das Kinderkrankengeld wird künftig für mehr Krankheitstage gezahlt. © imago/Westend61 | Katharina und Ekaterina via www.imago-images.de

Kinderkrankengeld 2024 und 2025 wird Kinderkrankengeld bei Erkrankung von Kindern jeweils für 15 Tage pro Kind und Elternteil gezahlt. Alleinerziehende können nun bis zu 30 Tage pro Kind in Anspruch nehmen. Die Gesamtzahl der jährlichen Anspruchstage pro Elternteil steigt von 25 auf 35 Arbeitstage und für Alleinerziehende von 50 auf insgesamt 70 Arbeitstage pro Jahr. Kinderkrankengeld ist für Kinder bis zum 12. Lebensjahr vorgesehen.

Unfallmeldung Vom 1. Januar an sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten elektronisch an die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen zu übermitteln. Bis Ende 2027 können sie aber übergangsweise noch per Post oder Fax angezeigt werden.

Pflege

Pflege zu Hause Das Pflegegeld für pflegende Angehörige wird zum 1. Januar um fünf Prozent erhöht. Es steigt zum Beispiel bei Pflegegrad zwei auf 332 Euro im Monat, bei Pflegegrad fünf auf 947 Euro. Auch die ambulanten Sachleistungsbeträge werden um fünf Prozent angehoben, zum Beispiel bei Pflegegrad zwei auf 761 Euro im Monat, bei Pflegegrad fünf auf 2200 Euro.

Die Pflegekassen zahlen künftig für die Pflege im Heim höhere Zuschüsse. © epd | Werner Krueper

Pflegeunterstützungsgeld Der Anspruch für Beschäftigte, Pflegeunterstützungsgeld zu erhalten, besteht zukünftigjährlich (bisher einmalig) und gilt für bis zu zehn Arbeitstage, Der Anspruch ist auf Akut-Ereignisse begrenzt, die plötzlich und unerwartet auftreten

Pflege im Heim Zum 1. Januar werden die Zuschläge, die die Pflegekasse an die Pflegebedürftigen in Pflegeheimen zahlt, erhöht. Die Sätze steigen im ersten Jahr von fünf auf 15 Prozent, im zweiten Jahr von 25 auf 30 Prozent, im dritten Jahr von 45 auf 50 Prozent und von 70 auf 75 Prozent ab dem vierten Jahr. Die Zuschläge mindern die Eigenanteile der Heimbewohner.