Berlin. Im kommenden Jahr treten viele Neuerungen in Kraft. Manches wird teurer. Was Sie als Verbraucher wissen und beachten müssen.

Auto

Reifen Ab 1. Oktober 2024 werden nur noch Reifen als Winterreifen anerkannt, die das „Alpine-Symbol“ tragen. Es besteht aus einer Schneeflocke und einem Berg. Das gilt auch für Ganzjahresreifen. Ab diesem Datum dürfen bei winterlichen Straßenbedingungen keine Reifen mehr gefahren werden, die lediglich eine „M+S“-Kennzeichnung tragen. Es drohen ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

KFZ-VersicherungenAuto- und Motorradversicherungen werden 2024 teurer. Grund sind vor allem durch die Inflation gestiegene Reparaturkosten. Wie stark die Prämien steigen, ist unterschiedlich, im Schnitt sind es zehn Prozent. Die Verbraucherzentralen raten, regelmäßig Tarife zu vergleichen. Bei einer Beitragserhöhung besteht ein Sonderkündigungsrecht von vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung.

Datenaufzeichnung Der Event Data Recorder (EDR) ist ein Gerät, das in Fahrzeugen Daten aufzeichnet. Ähnlich wie eine Blackbox in einem Flugzeug kann der EDR nach einem Unfall ausgewertet werden. Er ist ab Juli 2024 für alle neu zugelassenen Pkw und Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Pflicht.

Assistenzsysteme Ebenfalls ab Juli werden mehrere Assistenzsystem Pflicht für neu zugelassene Fahrzeuge. Dazu gehören unter anderem ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Rückfahrassistent, autonome Notbremssysteme für Hindernisse und andere Fahrzeuge sowie ein Müdigkeits-Warnsystem.

Abgasnorm Ab dem 1. September erstmals zugelassene Autos müssen die Abgasnorm „Euro 6e“ erfüllen. Sie gilt für Neuzulassungen bis Ende 2025.

Führerscheine Autofahrer, die zwischen 1965 und 1970 geboren wurden und noch einen alten Papier-Führerschein haben, müssen diesen spätestens bis zum 19. Januar umtauschen. Wer 1971 oder später geboren wurde, hat noch Zeit bis zum 19. Januar 2025.

Ein Handwerker montiert die Steuereinheit einer Wärmepumpe. Vom kommenden Jahr an wird der Einbau einer klimafreundlichen Heizung gefördert. © dpa | Doreen Garud

Was sich für Berliner alles 2024 ändert

Energie

Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) Das Gesetz legt energetische Anforderungen an Heizungen fest. Wichtige Änderungen treten am 1. Januar in Kraft. Ziel ist, dass beim Einbau neuer Heizungen diese künftig Wärme zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien produzieren müssen. Heizungen, die funktionieren oder repariert werden können, müssen nicht ausgetauscht werden. Bestehende Öl- und Gasheizungen dürfen noch bis Ende 2044 betrieben werden. Als erneuerbare Energien lässt das GEG Strom aus Photovoltaik, Wärme aus Biogas, Bioöl, Holzpellets und Solarthermie zu. Ebenso zählt Umweltwärme dazu, bei der Wärmepumpen zum Heizen genutzt werden sowie sogenannter grüner Wasserstoff.

Es gibt mehrere Übergangsregelungen, aber auch mehrere Fördermöglichkeiten: Wer ab 2024 eine klimafreundliche Heizung einbaut, erhält eine Grundförderung von 30 Prozent der Kosten. Für den Austausch einer alten fossilen Heizung gibt es bis einschließlich 2028 zusätzlich einen Bonus von 20 Prozent. Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis zu 40.000 Euro erhalten noch einmal einen Bonus von 30 Prozent. Die Boni können kombiniert werden, die Förderung darf aber 70 Prozent der Kosten nicht übersteigen.

Preisbremse Die Strom- und Gaspreisbremse (pro Kilowattstunde zwölf Cent bei Gas und 40 Cent bei Strom) gilt nicht mehr. Sie war ursprünglich bis April 2024 gedacht, ist aber zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen.

Umsatzsteuer Die Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme steigt ab 1. März wieder auf den regulären Satz von 19 Prozent. Die Umsatzsteuerabsenkung war eine Entlastungsmaßnahme der Bundesregierung im Rahmen der Energiekrise. Noch bis zum 29. Februar gilt ein ermäßigter Umsatzsteuersatz von sieben Prozent.

Strompreise Berliner Haushalte müssen für das Jahr 2024 mit einem leichten Anstieg bei den Netzentgelten rechnen, teilte Stromnetz Berlin mit. Der jährliche Grundpreis in Höhe von 39,70 Euro bleibt unverändert, der Arbeitspreis steigt auf 9,21 Cent je Kilowattstunde (bisher 8,93 ct/kWh). Für den Berliner Durchschnittshaushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 1950 Kilowattstunden bedeutet dies eine Steigerung um rund zwei Prozent oder etwa 46 Cent im Monat.

CO 2 -Preis Durch die CO₂-Bepreisung fossiler Brennstoffe werden Heizen mit Öl und Gas sowie Tanken schrittweise teurer. Am 1. Januar 2024 tritt die nächste Stufe der CO₂-Steuer in Kraft. Sie beträgt statt, wie bisher, 30 Euro dann 45 Euro pro Tonne. Das bedeutet nach Berechnungen des ADAC, dass sich Benzin und Diesel an der Tankstelle einschließlich bereits zuvor beschlossener Preisänderungen um mehr als vier Cent pro Liter verteuern dürften. Die Teuerung beim Heizen wird von Experten auf etwa sechs Prozent bei Öl und einen Cent pro Kilowattstunde bei Gas beziffert.

Betreiber privater Solar-Anlagen können sich im neuen Jahr über Vereinfachungen bei Anmeldung und Betrieb freuen. © FUNKE Foto Services | Thorsten Lindekamp

Etliche Verbesserungen bei Balkonkraftwerken

Private Solar-Anlagen Das „Solarpaket eins“ der Bundesregierung bringt für Betreiber privater Solar-Anlagen einige Vereinfachungen bei Anmeldung und Betrieb. Es ist allerdings im Dezember nicht mehr vom Bundestag verabschiedet worden, so dass es nicht, wie geplant, am 1. Januar in Kraft treten kann. Die beabsichtigten Änderungen sollen nun im Laufe der ersten Hälfte des kommenden Jahres beschlossen werden, eine genaue Terminierung ist derzeit aber nicht möglich.

Vorgesehen ist, dass dann bei Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) bis 30 Kilowatt Leistung (kWp) ein vereinfachtes Netzanschlussverfahren gilt, bisher betrifft dies nur Anlagen bis 10,8 kWp. Balkonsolaranlagen dürfen künftig leistungsfähiger sein, bis zu 800 Watt, statt bisher 600 Watt. Außerdem sollen sie mit einem herkömmlichen Schukostecker auskommen. Steckersolargeräte sollen nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden müssen, das Verfahren zur Eintragung im Marktstammdatenregister wird verschlankt.

Außerdem sollen die Geräte nach dem Erwerb gleich in Betrieb genommen werden dürfen, also noch bevor der Stromzähler ausgetauscht wurde. Bis dahin darf sich ein alter Stromzähler dann auch rückwärts drehen. Klar ist indes bereits, dass die Berliner Senatswirtschaftsverwaltung die Beschaffung einer Balkonsolaranlage für Wohnung, Haus oder Gartenlaube auch 2024 mit einem 500-Euro-Zuschuss fördert.

Strompreissteuer Für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes wird 2024 die Stromsteuer auf den Mindestwert gesenkt den die EU zulässt: 0,05 Cent pro Kilowattstunde statt wie bisher 1,5 Cent. Die Absenkung gilt für 2024 und 2025 und soll energieintensive Unternehmen – wie zum Beispiel in der Chemie-Branche – entlasten.

Ernährung

Fleisch Ab 1. Februar muss in Deutschland unverarbeitetes, unverpacktes Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch mit dem Aufzuchtland und dem Schlachtland gekennzeichnet werden. Das gilt für Fleischereien und Bedientheken in Supermärkten. Die Kennzeichnung muss auf einem Schild, durch einen Aushang oder sonstige Informationsangebote an gut sichtbarer Stelle erfolgen. Für verpacktes Fleisch gilt diese EU-Auflage schon seit 2015.

Wo kommt das Fleisch her? Unverarbeitetes, unverpacktes Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch muss von Februar an gekennzeichnet sein. © dpa | Jan Woitas

Umweltschutz

Einwegpfand Vom 1. Januar an werden auch für bisher pfandfreie Milch und Milchmixgetränke in Einwegflaschen und Dosen 25 Cent Einwegpfand fällig. Darunter fallen auch viele die oftmals einen hohen Molke-Anteil haben.

Verschlusskappen Vom 3. Juli an sind lose Verschlusskappen bei bestimmten Getränken verboten. Das betrifft Einwegverpackungen aus Kunststoff, etwa Saftkartons oder Einweg-PET-Flaschen mit einem Volumen bis zu drei Litern.

Reparaturbonus Berlin führt 2024 einen Reparaturbonus ein. Es stehen Fördermittel von je 1,25 Millionen Euro für die Jahre 2024 und 2025 zur Verfügung. Gefördert wird die Reparatur von Elektrogeräten aus Privathaushalten in gewerblichen Reparaturbetrieben und bei nicht gewerblichen Reparatur-Initiativen oder in Repair-Cafés

Gendarmenmarkt Der Umbau des Gendarmenmarkts als Teil der Berliner Schwammstadt wird 2024 abgeschlossen.

Der Umbau des Gendarmenmarkts wird 2024 abgeschlossen. © FUNKE Foto Services | Jörg Krauthöfer

Verbraucher

Sammelklage Die sogenannte Abhilfeklage als neue Form der Sammelklage wird 2024 wirksam. Sie ermöglicht Organisationen wie etwa den Verbraucherzentralen, kollektiv Leistungen für Verbraucher vor Gericht zu erstreiten. Konkret heißt das, dass am Ende eines Verfahrens direkte Ansprüche stehen sollen, beispielsweise auf Entschädigungen wegen Flugausfällen oder Rückzahlungen wegen Preiserhöhungen aufgrund unwirksamer Klauseln. Voraussetzung ist, dass mindestens 50 Verbraucher betroffen sind.

Digitale Dienste Vom 17. Februar 2024 gilt EU-weit der „Digital Services Act“ (DSA). Er schafft Grundregeln für das Verhalten von Anbietern digitaler Dienste und erleichtert Verbrauchern Beschwerden bei Verletzung der Regeln. So müssen Nutzer künftig leichter illegale Inhalte melden können, die dann von den Unternehmen verbindlich geprüft werden müssen. Werbung darf Nutzern von Online-Plattformen künftig nicht mehr auf Basis sensibler persönlicher Daten wie politische Überzeugung, sexuelle Orientierung oder ethnische Zugehörigkeit ausgespielt werden. Plattformen müssen zudem jegliche Werbung als solche kennzeichnen und klare Informationen bieten, wer dafür bezahlt hat.

Cannabis-Legalisierung Das neue Cannabis-Gesetz sieht eine begrenzte Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken vor, es ist aber noch nicht vom Bundestag beschlossen. Konsumenten sollen demnach ab Juli 2024 Cannabis über nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen beziehen können. Bereits ab April sollen Besitz und Konsum von Cannabis für Erwachsene, mit Einschränkungen, straffrei sein. Sie dürften dann bis zu 25 Gramm zum Eigenbedarf besitzen. Strafbar soll im öffentlichen Raum erst ein Besitz ab 30 Gramm sein, im privaten Raum ab 60 Gramm. Bei Überschreitung der Besitzgrenzen drohen Bußgelder bis zu 30.000 Euro.

Flugtickets werden im kommenden Jahr teurer

Ticketsteuer Die Bundesregierung will die Ticketsteuer (Luftverkehrsabgabe) auf Flüge erhöhen. Details stehen noch nicht fest, aber voraussichtlich werden Flugreisen 2024 teurer.

Eine Kerosinsteuer in Deutschland ist, vorerst, vom Tisch. Dafür soll die Luftverkehrsabgabe auf Flüge erhöht werden. © imago/MIS | IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ladekabel Ab 28. Dezember 2024 müssen viele in Deutschland verkaufte Elektrogeräte einen einheitlichen USB-C-Ladeanschluss haben. Der USB-C-Standard gilt künftig für alle kleinen und mittelgroßen Geräte, die aufladbar und tragbar sind, also beispielsweise Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, tragbare Lautsprecherboxen, E-Reader oder Spielekonsolen.

Bahncard Die Bahncard konnte bisher auch als Kreditkarte benutzt werden. Vom Jahresbeginn an funktioniert das nicht mehr.