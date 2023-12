10 bis 15 Jugendliche böllern auf einem Spielplatz, werden von Passanten ermahnt – und greifen diese dann an. Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Auf einem Kinderspielplatz im Schustehruspark böllern Jugendliche – und greifen Passanten an, nachdem diese gesagt hatten, sie mögen damit aufhören. Eine Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann endet mit einer schweren Stichverletzung. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. Dezember 2023: Brand in Neuköllner Wohnhochhaus – Feuerwehr mit Großaufgebot

21 Uhr: Nach einem Brand in einem Hochhaus in Neukölln ist das Gebäude so stark verraucht, dass die Feuerwehr mit rund 90 Kräften anrückte. Feuerwehrleute hätten einige Bewohner in Sicherheit bringen müssen, sagte ein Sprecher. Das Feuer sei im Müllraum des Gebäudes in der Aronsstraße ausgebrochen. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, teilte die Feuerwehr auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.

Zunächst war unklar, ob es Verletzte gab. Feuerwehrleute würden den Zustand der Bewohner noch überprüfen. Durch den Brand im Erdgeschoss sei eine Wohnung in der ersten Etage stark beschädigt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Auch ein Balkon in der zweiten Etage sei betroffen. Weitere Aussagen zum Ausmaß des Schadens seien zunächst nicht möglich, hieß es weiter.

Feuerwehr beim Löscheinsatz in Kreuzberg mit Raketen beschossen

16.46 Uhr: Schon vor Silvester sind in Berlin erneut Feuerwehrleute mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Am Donnerstagabend wollte die Feuerwehr eine brennende Feuerwerksbatterie am Mehringplatz in Kreuzberg löschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Währenddessen kamen den Angaben zufolge drei Männer und schossen Feuerwerk auf sie ab. Die Feuerwehrleute flüchteten in ihr Auto und alarmierten die Polizei. Die Täter flohen.

Alkoholisierter Mann attackiert Jugendliche mit Pfefferspray und schlägt zu

12.35 Uhr: Die Bundespolizei hat in der Nach zu Freitag einen 39-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Laut Mitteilung soll dieser eine Gruppe auf dem S-Bahnhof Warschauer Straße nach einem vorangegangenen Streit angegriffen haben. Der Mann soll drei Personen mit einem Pfefferspray angegriffen haben und einem dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Opfer, eine 18-Jährige und ihre Begleiter (19 und 21 Jahre alt), hatten gerötete Augen. Der 21-Jährige verlor durch den Faustschlag zudem eine Zahnkrone. Der Angreifer hatte einen Alkoholwert von 1,24 Promille.

Pyrotechnik aus Auto geworfen und Busfahrgäste beschossen

12.22 Uhr: Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagabend, wie eine dreiköpfige Gruppe am Oranienplatz in Kreuzberg Pyrotechnik aus einem Auto warf. Polizeibeamten gelang es laut Mitteilung, das Auto mit dem 19-jährigen Fahrer am Leuschnerdamm ausfindig zu machen. In dem Fahrzeug befanden sich pyrotechnische Gegenstände, die beschlagnahmt wurden. Der Zeuge erzählte weiterhin, dass die drei Personen auch mit einer Waffe Pyrotechnik verschossen haben sollen – in Richtung von Fahrgästen der Buslinie M29. Verletzt worden sei dabei niemand.

Jugendgruppe greift Passanten an

11.48 Uhr: Eine Gruppe von zehn bis 15 Jugendlichen soll am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr auf einem Kinderspielplatz in Charlottenburg Pyrotechnik gezündet haben. Passanten, eine 33 Jahre alte Frau, und zwei Männer, 31 und 35 Jahre alt, haben laut Polizei die Gruppe ermahnt, das zu unterlassen. Daraufhin sollen die Jugendlichen auf das Trio eingetreten und eingeschlagen haben. Danach flüchtete die Gruppe vom Spielplatz im Schustehruspark in Richtung Zillestraße. Die Frau und der 35-Jährige hatten Verletzungen im Kopf und im Nacken. Die 33-Jährige verblieb stationär im Krankenhaus, die Verletzungen des Mannes konnten ambulant versorgt werden.

Treptow-Köpenick: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

11.13 Uhr: Dieser Streit endete blutig. Wie die Polizei mitteilt, gerieten am Donnerstag gegen 23.30 Uhr eine 39-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann in einer Wohnung in der Schönefelder Chaussee (Altglienicke) zunächst in eine heftige verbale Auseinandersetzung. Dabei soll die Frau zu einem Messer gegriffen und dem Mann eine Verletzung am Oberkörper zugefügt haben. Dieser war so schwer verletzt, dass er zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht.

Neukölln: Fußgängerin angefahren

9.35 Uhr: Am Donnerstagnachmittag hat sich eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Neukölln verletzt. Wie die Polizei erklärte, fuhr ein 59-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Sonnenallee in Richtung Hermannplatz. Beim Abbiegen auf einen Supermarkt-Parkplatz übersah der Mann offensichtlich die Frau und fuhr sie an. Mit Bein- und Kopfverletzungen musste die 58-Jährige in ein Krankenhaus.