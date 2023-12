Berlin. Tourismus-Chef Burkhard Kieker sieht positive Entwicklungen für die Stadt. Aber es gebe auch ein massives Problem.

Zum ersten Mal wird es am Brandenburger Tor wieder ein richtiges Höhenfeuerwerk geben seit der Corona-Pandemie. Und zum allerersten Mal wird die Party Eintritt kosten. Zehn Euro bezahlt jeder der 65.000 Besucher, die bei der vom ZDF übertragenen Show „Celebrate at the Gate“ am Brandenburger Tor dabei sein wollen, wo unter anderem Chris Norman, Luca Hänni und Ella Endlich auftreten.