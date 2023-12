Berlin. Wenn Übergriffe drohen, will die Berliner Feuerwehr ihre Strategie anpassen. Wie, erläutert Landesbranddirektor Karsten Homrighausen.

Drei Tage vor Silvester hat Landesbranddirektor Karsten Homrighausen an die Berlinerinnen und Berliner appelliert, möglichst auf Feuerwerk zu verzichten. So könnten medizinische Notfälle und damit Rettungseinsätze verhindert werden, so der Feuerwehrchef. „Jeder Einsatz ist mit Leid verbunden und einer zu viel.“

Die Berliner Feuerwehr bereitet sich bereits seit längerem auf den Jahreswechsel vor – traditionell die einsatz- und ereignisreichste Nacht des Jahres. Mit mehr als 1500 Kräften werden zwischen 19 und 6 Uhr dreimal so viele Feuerwehrleute im Dienst sein, wie in einer normalen Nacht. 782 stammen von der Berufsfeuerwehr, 545 von den Freiwilligen Feuerwehren, 78 sollen in der Leitstelle eingesetzt werden. Das Technische Hilfswerk (THW) stellt 34 Kräfte, 84 stellt der Rettungsdienst der Bundeswehr. Ohne diese Unterstützung seien Einsätze wie die zu Silvester nicht möglich, sagte Homrighausen.

Der Landesbranddirektor widersprach dabei dem Vorwurf der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG), dass die Retter zu spät auf den Umgang mit Gefahrensituationen vorbereitet worden seien. „Die Kräfte gehen bestmöglich geschult in die Silvesternacht.“ Mitte Dezember habe es Seminare zum Umgang mit Übergriffen gegeben.

Berlin: Übergriffe sollen an Silvester in Echtzeit dokumentieren

Während des vergangenen Jahreswechsels wurden neben Polizei- auch Rettungskräfte gezielt attackiert, in Hinterhalte gelockt und mit Böllern und Raketen beschossen. Im Nachgang wurde bei der Berliner Staatsanwaltschaft eine Schwerpunktabteilung zur Verfolgung dieser Delikte eingerichtet. In einem System sollen in diesem Jahr alle Übergriffe in Echtzeit erfasst und dokumentiert werden. „So können die Einsatzkräfte bestimmte Zonen gegebenenfalls umfahren oder die Polizei um Schutz bitten“, so Homrighausen weiter. Auch von den 56 Bodycams erhoffe man sich viel.

Streifenwagen sollen dabei vor vier Wachen stehen: Wedding, Neukölln, Kreuzberg und Urban. In diesen Bereichen will die Feuerwehr auch auf freiwillige Kräfte verzichten. Die Führungskräfte habe man außerdem in der Rechtsgüterabwägung geschult. Wenn Barrikaden brennen, keine Gefahr für menschliches oder tierisches Leben oder die Umwelt bestehe und das Löschen mit einer zu großen Gefahr für Einsatzkräfte und technisches Gerät verbunden sei, werde davon abgesehen, so der Feuerwehrchef. „Dann lasse ich es unter Umständen brennen.“

Homrighausen mahnte auch zur Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk. Illegale Pyrotechnik etwa aus Polen sei lebensgefährlich. Man müsse darauf achten, nichts ins Gesicht zu bekommen und dürfe niemals auf Menschen zielen. „Jedes Jahr werden durch Feuerwerk zahlreiche Personen verletzt“, sagte Notarzt Martin Bender. „Auch der Gebrauch von Alkohol und Drogen stellt eine hohe Belastung für das notfallmedizinische System dar – für die Rettung und die Notaufnahmen.“ Die seien derzeit bereits aufgrund des hohen Krankenstands personell ziemlich ausgedünnt.

Attacke auf Rettungskräfte ist „Angriff auf die eigene Lebensversicherung“

In der Berliner Feuerwehr gebe es grundsätzlich „keine ängstliche Stimmung“, so Bender weiter. Auch abseits von Silvester würden sich Feuerwehrleute in Gefahr begeben. Dennoch sei das Unverständnis über die gezielten Attacken nach wie vor groß, so Landesbranddirektor Homrighausen. „Unsere Einsätze sind immer Ergebnis eines konkreten Hilfeersuchens einer Person in Not.“ Wer Retter angreife, schädige nicht den Staat, sondern seine Mitmenschen oder im Zweifel sich selbst. „Jeder Angriff auf Rettungskräfte ist ein Angriff auf die eigene Lebensversicherung.“

