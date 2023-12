Berlin. Nur wenige ukrainische Flüchtlinge in Deutschland gehen einer Tätigkeit nach. Eine Berliner Arbeitsvermittlerin zeigt, wie es klappt.

Im Crowne Plaza am Potsdamer Platz ist schon heute Realität, was Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen „Jobturbo“ für geflüchtete Menschen in Deutschland nennt. In der Küche des angesagten Hotelrestaurants „Layla“ lauten die Arbeitssprachen längst Ukrainisch und Russisch. Nadiia Chebanenko, Halina Shults und ihr Sohn Vladyslav – drei Ukrainer, die vor der russischen Invasion ihrer Heimat in Berlin Schutz gesucht haben – zaubern hier Abend für Abend vor den Augen der Gäste im „Live Cooking“ die Mahlzeiten des israelischen Starkochs Meir Adoni.