Berlin. Ein Restaurant-Mitarbeiter in Haselhort wurde überfallen und angegriffen. In Berlin-Wedding wurde am Mittwochabend ein Mann mit einem Messer angegriffen, ein anderer angeschossen. Vor einem Subway in Berlin-Friedrichshain brach ein Brand aus. In Neukölln wurden mehrere Personen verhaftet, nachdem illegales Feuerwerk gezündet wurde. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 28. Dezember 2023: Mann in Pankow erstochen – Polizist wollte reanimieren

20 Uhr: In Pankow wurde am frühen Donnerstagabend ein Mann erstochen. Die Tat trug sich gegen 17 Uhr in der Vinetastraße zu. Wiederbelebungsversuche durch einen Polizeibeamten kamen zu spät. Der oder die Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen und sind seitdem flüchtig.

Passanten entdeckten am frühen Abend auf dem Bürgersteig einen blutüberströmten Mann und alarmierten den Notruf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Mann brutal erstochen. Genau wie über den Täter gibt es über Hergang und Motiv der Bluttat keine Informationen.

Im Rahmen der Spurensicherung sperrte die Polizei die Vinetastraße unweit der gleichnamigen U-Bahn-Station auf Höhe der Berliner Straße ab. Die Mordkomission hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

Senioren-Paar von Obdachlosem attackiert und verletzt

18.12 Uhr: Ein Paar ist vor einem Wohnhaus in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow von einem vermutlich obdachlosen Mann attackiert und verletzt worden. Ein 69-Jähriger und seine 65-jährige Partnerin wollten in der Nacht zum Donnerstag das Haus in der Wörther Straße betreten und schoben dafür einen Einkaufswagen vor dem Eingang beiseite, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer – laut Polizei aus dem Obdachlosen-Milieu – soll daraufhin aus dem Haus getreten sein und unvermittelt auf den 69-Jährigen eingeschlagen haben.

Der Mann ging zu Boden, der Angreifer soll mehrfach gegen seinen Kopf getreten haben. Die 65-Jährige gab an, von dem Verdächtigen an den Haaren gegriffen und die Treppe hinuntergestoßen worden zu sein.

Der 42-jährige Angreifer entfernte sich mit dem Einkaufswagen, wurde jedoch in der Nähe ausfindig gemacht. Er wurde festgenommen. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, wurde ihm Blut abgenommen. Der 69-Jährige erlitt eine Kopfverletzung, er und seine Frau wurden in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

189 Liter Diesel geklaut

15.26 Uhr: Ein 18-Jähriger hat an einer Autobahn-Tankstelle bei Stolpe im Kreis Oberhavel 189 Liter Diesel in mehrere Kanister gefüllt ohne zu bezahlen. Das Personal konnte den Autofahrer am Mittwochabend daran hindern, mit dem Wagen auf die A111 zu verschwinden. Der mutmaßliche Tankbetrüger lief an der Raststätte „Stolper Heide“ zu Fuß davon. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz.

Restaurant-Mitarbeiter überfallen

12.10 Uhr: Mittwochnacht gegen 23.30 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Restaurants in Haselhorst überfallen. Nachdem der 41-Jährige das Restaurant verließ, sollen zwei bislang Unbekannte ihn verfolgt, ihm ein Behältnis mit den Tageseinnahmen entrissen und ihn auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Messerangriff in Berlin-Wedding

10.17 Uhr: Mittwochnacht wurde ein Mann in Wedding gegen 2.15 Uhr mit einem Messer angegriffen. Nach ersten Aussagen von Zeuginnen und Zeugen stritten sich ein 33-Jähriger und ein bisher unbekannter Mann in der Müllerstraße Ecke Seestraße. Es kam zu einem Messerstoß. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Mann in Wedding angeschossen

9.27 Uhr: Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde in Berlin-Wedding ein Mann angeschossen. Das Opfer wurde in einer Grünanlage in der Badstraße attackiert. Der 30-Jährige begab sich auf den Gehweg, wo er schließlich zusammenbrach. Passanten eilten zu Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

Brand vor Subway-Restaurant

In der Silvio-Meier-Straße in Friedrichshain kam es zu einem Brand vor einem Subway. © Morris Pudwell | bm

9.25 Uhr: Am Donnerstagmorgen gegen 2.50 Uhr kam es in der Silvio-Meier-Straße in Berlin-Friedrichshain zu einem Brand vor einem Subway-Restaurant. Dabei fingen 13 qm Pappe und Unrat Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Illegales Feuerwerk gezündet, mehrere Personen verhaftet

Polizei stellt illegales Feuerwerk in der Reuterstraße sicher. © Morris Pudwell | bm

9.23 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen wurde in Berlin-Neukölln illegale Pyrotechnik aus einem fahrenden Auto gezündet. Die alarmierte Polizei verfolgte die Tatverdächtigen. In der Reuterstraße wurden vier Insassen festgestellt, zwei weitere in der Pannierstraße. Dabei wurde illegales Feuerwerk und ein Messer sichergestellt.