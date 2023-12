Berlin. Im kommenden Jahr treten viele Neuerungen in Kraft, manches wird teurer. Was Sie rund um die Themen Arbeit und Finanzen wissen müssen.

Arbeit und Ausbildung

Mindestlohn Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar von 12 Euro auf 12,41 Euro brutto pro Stunde. Er muss allen versicherungspflichtigen Beschäftigten mindestens gezahlt werden und gilt auch für Minijobs. Zum 1. Januar 2025 steigt der Mindestlohn dann auf 12,82 Euro.

Minijobs Die Verdienstgrenze bei Minijobs steigt zum Jahresbeginn von 520 Euro auf 538 Euro pro Monat. Grund ist die seit 2022 bestehende Kopplung der Obergrenze an die Erhöhung des Mindestlohns. Die Jahresverdienstgrenze erhöht sich entsprechend auf 6456 Euro. Bei einem Minijob können also weiterhin etwa 43 Stunden im Monat gearbeitet werden. Mit dieser Neuerung ändert sich auch der Mindestverdienst bei sogenannten Midijobs auf 538,01 Euro. Die obere Midijob-Grenze liegt weiterhin bei 2000 Euro.

Branchen-Mindestlöhne Für mehrere Berufe sind in Tarifverträgen branchenspezifisch festgelegte Mindestlöhne vereinbart worden. Auch sie steigen 2024 teilweise deutlich. So ist zum Beispiel pädagogischen Mitarbeitern in der Aus- und Weiterbildung von Januar an mindestens 18,58 Euro pro Stunde (bisher 17,87 Euro) zu zahlen. In der Altenpflege ist die Anhebung der Mindestlöhne um mindestens 1,25 Euro pro Stunde zum 1. Mai festgelegt. Pflegehilfskräfte erhalten dann mindestens 15,50 Euro pro Stunde, qualifizierte Pflegehilfskräfte 16,50 Euro und Pflegefachkräfte 19,50 Euro pro Stunde.

Azubi-Mindestvergütung Wer 2024 eine Ausbildung beginnt, bekommt eine höhere Mindestvergütung als bisher. Laut Bundesbildungsministerium müssen im ersten Ausbildungsjahr mindestens 649 Euro pro Monat gezahlt werden. Das gilt für alle Lehrverträge, die vom 1. Januar 2024 an starten. Für das zweite, dritte und vierte Ausbildungsjahr sind Aufschläge von 18 Prozent, 35 Prozent beziehungsweise 40 Prozent auf den Einstiegsbetrag für das erste Ausbildungsjahr festgelegt. Konkret sind das mindestens 766 Euro im zweiten, 876 Euro im dritten und 909 Euro im vierten Ausbildungsjahr.

Die Mindestvergütung gilt für Auszubildende, die in einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung geregelten Beruf ausgebildet werden. In einigen Branchentarifverträgen sind höhere Löhne oder Gehälter für Azubis festgeschrieben.

Aus- und Weiterbildung Das Gesetz zur Reform der Weiterbildung bringt ab 1. April mehrere Neuerungen, von denen Azubis und Qualifizierungswillige profitieren. Zukünftigen Auszubildenden soll etwa die Annahme von Ausbildungsplätzen in weiter entfernten Regionen durch einen Mobilitätszuschuss erleichtert werden. Im ersten Ausbildungsjahr erhalten sie eine finanzielle Unterstützung für zwei Familienheimfahrten pro Monat.

Bei der Pflicht für größere Unternehmen, Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen anzubieten, werden 2024 höhere Ausgleichsabgaben fällig. Die müssen Firmen zahlen, die dieser Pflicht nicht nachkommen. © dpa | Stefan Puchner

Ausgleichsabgabe Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Tun sie das nicht oder nicht ausreichend, müssen sie eine Ausgleichsabgabe entrichten. Die einzelnen Sätze werden 2024 erhöht. So sind zum Beispiel 140 Euro pro Monat für jeden nicht entsprechend besetzten Arbeitsplatz zu zahlen, wenn die Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten über drei, aber unter fünf Prozent liegt. Arbeitgeber, die trotz der Vorgaben keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, müssen 2024 pro unbesetztem Arbeitsplatz 720 Euro Ausgleichsabgabe im Monat zahlen.

Landeszuschuss für Unternehmen Mit dem Landeszuschuss (Lohnkostenzuschuss) fördert die Senatsverwaltung in Berlin die Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse in kleinen und mittleren Unternehmen. Die Zuschusshöhe beträgt von 2024 an 4000 bis 17.000 Euro – je nach Laufzeit des Vertrages und Höhe des Arbeitsentgelts. Zielgruppe der Förderung sind vor allem Arbeitslose und geringfügig Beschäftigte.

Einkommen/Unterstützungen

Beitragsbemessungsgrenzen In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen zum Jahreswechsel die Beitragsbemessungsgrenzen: in den alten Bundesländern von 7300 Euro Bruttoeinkommen im Monat auf 7550 Euro, in den neuen Bundesländern von 7100 auf 7450 Euro. Von dem, was jemand darüber hinaus verdient, müssen keine Sozialabgaben abgeführt werden. Die Beitragssätze selbst bleiben 2024 unverändert. Der Höchstbeitrag versicherungspflichtiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt 2024 in der gesetzlichen Rentenversicherung bei 1404,30 Euro (West) beziehungsweise bei 1385,70 Euro (Ost). In der Arbeitslosenversicherung sind es 196,30 Euro (West) beziehungsweise 193,70 Euro (Ost). Diese Beiträge werden je zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gezahlt.

In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen zum Jahreswechsel die Beitragsbemessungsgrenzen. © dpa | Marijan Murat

Bürgergeld Bezieher von Bürgergeld oder Sozialhilfe bekommen von Januar an mehr Geld – etwa zwölf Prozent. Für alleinstehende Erwachsene steigt der Satz um 61 Euro auf 563 Euro pro Monat. Für Jugendliche von 14 bis 17Jahren gibt es 471 statt 420 Euro, für Kinder von sechs bis 13 Jahren 390 statt 348 Euro, für kleinere Kinder 357 statt 318 Euro pro Monat. Die Erhöhung war zuletzt politisch umstritten. Sie unterliegt indes einem gesetzlichen Mechanismus und soll den im Zusammenhang mit der Inflation gestiegenen Verbraucherpreisen gerecht werden.

Tarifabschluss Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen mehr Geld. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat sich mit den Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss geeinigt. Zum 1. November 2024 steigen die Bezüge um 200 Euro, zum 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent. Azubis und Dual-Studierende bekommen zum 1. November 100 Euro mehr, zum 1. Februar 2025 weitere 50 Euro. Außerdem erhalten Landesbeschäftigte einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro vereinbart. 1800 Euro wurden bereits im Dezember 2023 ausgezahlt. Von Januar bis einschließlich Oktober 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 120 Euro netto.

Das Tarifergebnis wird vollständig auf die Beamten und Versorgungsempfänger in Berlin übertragen. Für Berlin sei besonders wichtig, dass die Hauptstadtzulage damit dauerhaft weitergezahlt werden kann, erklärte ein Sprecher der Senatsfinanzverwaltung. Berlin kehre zudem als vollwertiges Mitglied in die Tarifgemeinschaft der Länder zurück.

Teilhabeleistungen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, bekommen im neuen Jahr mehr Geld für den persönlichen Schulbedarf. Im ersten Schulhalbjahr gibt es 130 statt 116 Euro, im zweiten 65 statt 58 Euro – ein Plus von rund zwölf Prozent für den Kauf von Heften, Stiften oder Taschenrechnern. Die Unterstützung beim persönlichen Schulbedarf ist Teil der Bildungs- und Teilhabeleistungen, dem sogenannten Bildungspaket der Bundesregierung. Sie kommt auch Kindern und Jugendlichen zugute, deren Eltern den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

Einkommensteuer

Grundfreibetrag Der Grundfreibetrag steigt zum 1. Januar für Ledige von 10.908 Euro auf 11.604 Euro, Verheirateten stehen 23.208 Euro zu. Der Grundfreibetrag bezeichnet die Höhe, bis zu der das Jahreseinkommen steuerfrei bleibt. Gleichzeitig werden die Eckwerte der Einkommensteuertarife verschoben, so dass Steuerpflichtige hiervon in sämtlichen Tarifen profitieren. Allen bleibt also mehr „Netto“ vom „Brutto“. Der Eckwert für die Spitzensteuer (42 Prozent) steigt um knapp 4000 Euro auf 66.779 Euro. Unverändert bleibt indes der Eckwert zur sogenannten „Reichensteuer“, der Steuersatz von 45 Prozent greift ab 277.826 Euro.

Die Eckwerte der Einkommensteuertarife werden verschoben, so dass Steuerpflichtigen mehr „Netto“ vom „Brutto“ bleibt. © FUNKE Foto Services | Ingo Otto

Solidaritätszuschlag Seit Anfang 2021 zahlen etwa 90 Prozent der Steuerpflichtigen keinen Solidaritätszuschlag mehr. 2024 wird die Freigrenze weiter von 17.543 auf 18.130 Euro (Splittingtarif 36.260 Euro) angehoben. Liegt die zu zahlende Einkommensteuer unter dieser Freigrenze, fällt kein Soli an.

Außergewöhnliche Belastungen Analog zum Grundfreibetrag erhöhen sich die Beträge, bis zu denen Steuerzahler Unterhalt für Angehörige als außergewöhnliche Belastungen abziehen können: maximal 11.604 Euro sind möglich.

Kinderfreibetrag Der steuerliche Kinderfreibetrag, der das Existenzminimum des Kindes sichern soll, wird vom 1. Januar an ebenfalls angehoben, von 6024 Euro auf 6384 Euro je Kind für beide Elternteile. Bei getrennt lebenden Eltern wird jeweils der halbe Freibetrag, 3192 Euro, angesetzt. Die Steuerersparnis durch den Kinderfreibetrag wird mit dem bereits ausgezahlten Kindergeld verrechnet.

Renten Wer 2024 in den Ruhestand geht, muss einen höheren Anteil seiner Rente versteuern. Der steuerpflichtige Rentenanteil steigt von 83 auf 84 Prozent.

Finanzen

Betriebliche Altersvorsorge Weil die Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung steigt, ändern sich auch die Grenzen für die sozialabgaben- und steuerfreien Beträge im Rahmen einer Entgeltumwandlung zur Altersvorsorge. Arbeitnehmer können also mehr von ihrem Gehalt in eine Direktversicherung, Pensionskasse oder einen Pensionsfonds einzahlen, ohne dass Sozialabgaben beziehungsweise Steuern abgezogen werden. Der maximale sozialabgabenfreie Anteil erhöht sich durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze von 292 auf 302 Euro monatlich, der steuerfreie von 584 auf 604 Euro monatlich.

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen Der Freibetrag für den Erhalt von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wird von 1440 Euro auf 2000 Euro erhöht.

Arbeitnehmer-Sparzulage Hier steigen zum Jahresbeginn die Einkommensgrenzen bei Ledigen von 17.900 auf 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen und bei Verheirateten von 35.800 auf 80.000 Euro. Damit soll der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert werden. Mit der Zulage fördert der Staat das Sparen mit vermögenswirksamen Leistungen (VL) in Form eines Bausparvertrags oder eines Investmentfonds-Sparplans. Viele Arbeitgeber bieten VL an. Die Zulage beträgt beim VL-Bausparen neun Prozent von maximal 470 Euro Sparsumme pro Jahr (bei Verheirateten: 940 Euro). Beim Fondssparen sind es 20 Prozent von maximal 400, bei Ehepaaren 800 Euro pro Jahr.

Pfändungsfreier Betrag Zum 1. Juli 2024 wird die Pfändungsfreigrenze angepasst. Schuldner können mit einer deutlichen Erhöhung des Freibetrags rechnen, so die Verbraucherzentrale NRW. Die genaue Höhe wird im Frühjahr bekannt gegeben. Erhöht wird auch die Pfändungsfreigrenze für Unterhaltspflichten. Die neuen Grenzen müssen automatisch von Arbeitgebern bei Lohnpfändungen und -abtretungen sowie von Banken bei einem Pfändungsschutzkonto beachtet werden.

Rentner können 2024 mit einer Erhöhung ihrer Bezüge rechnen. © epd | Juergen Blume

Renten

Rentenerhöhung Am 1. Juli 2024 sollen die Renten erhöht werden – voraussichtlich bundesweit um 3,5 Prozent. So steht es im Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2023 der Bundesregierung. Die Anpassung gilt für alle Altersrenten, für Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten, für gesetzliche Unfallrenten sowie für die Renten der Landwirte. Wie hoch die Rentenanpassung tatsächlich ausfällt, wird im Frühjahr entschieden, das Plus ist abhängig von der Lohnentwicklung.

Rentenalter Zum Jahreswechsel steigt die reguläre Altersgrenze für den Renteneintritt auf 66 Jahre. Das gilt für Rentenversicherte, die 1958 geboren wurden. Für später Geborene erhöht sich das Renteneintrittsalter in Zweimonatsschritten bis auf 67 Jahre. Sie müssen länger arbeiten oder Abschläge in Kauf nehmen, wenn sie früher in Rente gehen wollen.

Erwerbsminderungsrente Wer bereits zwischen 2001 und 2018 ohne Unterbrechungen eine Erwerbsminderungsrente bezogen hat, bekommt ab 1. Juli 2024 einen Zuschlag. Bei einem Rentenbeginn zwischen 1. Januar 2001 und 30. Juni 2014 beträgt er 7,5 Prozent der aktuellen Rente, bei einem Rentenbeginn zwischen 1. Juli 2014 und 31. Dezember 2018 gibt es 4,5 Prozent mehr. Der Zuschlag muss nicht beantragt werden, die Rentenversicherung zahlt ihn automatisch an Anspruchsberechtigte aus. Etwa drei Millionen Rentnerinnen und Rentner werden vom Zuschlag profitieren.

Hinzuverdienstgrenze Bei der Erwerbsminderungsrente werden 2024 auch die Hinzuverdienstgrenzen verändert. Die Betroffenen können also mehr hinzuverdienen, ohne dass der Verdienst auf die Rente angerechnet wird. Bei teilweiser Erwerbsminderung wird die Grenze von 35.647,50 Euro auf 37.117,50 Euro Bruttojahresverdienst angehoben. Für Renten wegen voller Erwerbsminderung steigt der anrechnungsfreie Jahresverdienst von 17.823,75 Euro auf 18.558,75 Euro.

Betriebsrenten/Freibetrag Für alle Betriebsrenten gilt ein Freibetrag, auf den keine Krankenkassenbeiträge fällig werden. Er steigt in den alten Bundesländern von 169,75 Euro pro Monat auf 176,75 Euro, in den neuen Ländern von 164,50 Euro auf 173,25 Euro. Erst auf darüberhinausgehende Betriebsrenten müssen Beiträge gezahlt werden. Der Freibetrag gilt nur für pflichtversicherte Rentner, die in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) versichert sind. Rentner, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse sind, müssen auf ihre volle Betriebsrente Krankenversicherungsbeiträge zahlen.