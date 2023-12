Berlin. Auch für die zur wankenden Signa-Holding gehörige Objektgesellschaft Schönhauser Allee 9 wurde jetzt ein Insolvenzantrag gestellt.

Vor drei Jahren begannen die Bauarbeiten für einen Lückenschluss am südlichen Ende der Schönhauser Allee. Inzwischen ist Baulücke geschlossen, die ersten Mieter sind eingezogen und es sind lediglich noch einige Restarbeiten an dem Büro- und Geschäftshaus zu erledigen. Doch dass diese auch erfolgen, darum müssen die Mieter noch bangen: Bauherr des Gebäudes ist eine zur wankenden Signa-Gruppe zählende Objektgesellschaft. Das hat Folgen.

Weitere Tochtergesellschaft zahlungsunfähig

Am 22. Dezember hat die Schönhauser Allee 9 Immobilien GmbH & Co. KG beim Amtsgericht Charlottenburg ein Insolvenzverfahren beantragt, wie aus den Bekanntmachungen des Gerichts hervorgeht. Das Unternehmen gehört zum komplexen Firmengeflecht der Signa-Gruppe, von der seit November eine ganze Reihe Untergesellschaften aufgrund von Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden mussten. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde erneut der Berliner Rechtsanwalt Torsten Martini, Partner der Wirtschaftskanzlei Görg, eingesetzt.

Martini ist bereits für die Signa Real Estate Management Germany, die Signa Financial Services GmbH sowie die Untergesellschaften Signa Rent und die SCAx GmbH in gleicher Funktion tätig.

Chancen auf Weiterbau sind gegeben

Anders als bei so vielen anderen Bauvorhaben des österreichischen Milliardärs René Benko sieht es für das fast fertige Bauvorhaben an der Schönhauser Allee 9 gar nicht so schlecht aus. „Über Weihnachten hat sich Herr Martini das Gebäude angeschaut und wird nun mit Banken Gespräche aufnehmen, um das Objekt möglichst fertig zu stellen“, teilte Martinis Sprecher Thomas Schulz am Donnerstag mit.

Dies habe aber, so Schulz weiter, nichts mit der aktuellen Mitteilung der Signa zu tun. In dieser hatte Signa mitgeteilt, dass die beiden wichtigsten Immobiliengesellschaften der Gruppe zahlungsunfähig sind. Der Vorstand der Signa Prime Selection hat laut Mitteilung beim Handelsgericht Wien am Donnerstag die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung und die Annahme eines Sanierungsplans beantragt. Für Signa Development Selection wird laut Mitteilung des Unternehmens am Freitag ein entsprechender Antrag gestellt.

Für die Bauvorhaben in Berlin hatte die sich abzeichnende Signa-Krise bereits im November zum vorläufigen Stopp geführt, als der Signa Aufsichtsrat Timo Herzberg, den Chef der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG hinauswarf und die Signa Real Estate Germany GmBH ebenfalls beim Amtsgericht Charlottenburg einen offiziellen Antrag auf Insolvenz stellte. Somit ist nun auch weiter offen, ob sich die noch ganz am Anfang stehenden Premium-Bauentwicklungen, die Signa etwa auf dem Areal Karstadt am Kurfürstendamm und Karstadt am Hermannplatz plante, in Signa-Eigenverwaltung tatsächlich realisieren lassen.