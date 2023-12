Berlin. Die ersten Kunden standen schon vor Mitternacht für Raketen und Böller an. Warum der Verkauf einen Tag früher als sonst startete.

Die ersten Kunden standen schon nachts stundenlang für Feuerwerk an: Allen Diskussionen um ein Böllerverbot und Umweltschutz zum Trotz scheint der Spaß am Feuerwerk in Berlin ungebrochen zu sein. Zumindest gilt das für Weißensee, wo am Mittwochabend vor der „Feuerwerksvitrine“ an der Berliner Allee um die hundert Menschen ausharrten, bis um Null Uhr am Donnerstag der Verkauf von Raketen und Verbundfeuerwerk begann.