Berlin. In einem Schreiben an die Betroffenen verkündet die Heimleitung das Aus für das Elsbeth-Seidel-Haus in Grunewald – für Ende Februar.

Böse Überraschung für die Bewohner und Mitarbeiter des Elsbeth-Seidel-Hauses in Grunewald. Die von der gleichnamigen Stiftung seit Jahrzehnten betriebene Pflegeeinrichtung an den beiden Standorten Bismarckallee und Wernerstraße soll geschlossen werden – und zwar bereits Ende Februar 2024. Seitdem geht unter den Betroffenen die Angst um.