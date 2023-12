Über Monate dachte die Frau, mit einem Mann eine Beziehung zu führen. Doch er wollte wohl nur ihr Geld. Zwei Männer sind angeklagt.

Es ist eine Horrornachricht, wie viele sie aus Filmen kennen: Sie wollte aus Liebe handeln, doch wurde radikal ausgenutzt. Eine Frau, damals 56 Jahre alt, wollte ihrem Liebhaber aus den USA die Ausfuhr von 100 Kilogramm Gold ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Doch was sie nicht ahnte: Dabei wäre sie beinahe im 40.000 Euro gebracht worden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen zwei Männer, 31 und 34 Jahre alt, wegen versuchten Betrugs erhoben.

So verhinderte die Polizei die Betrugsmasche

Drei Jahre sind vergangen, als die Frau zwischen November 2020 und März 2021 geglaubt haben soll, mit dem Mann eine Liebesbeziehung zu führen, heißt es. Er sei angeblich in den USA festgehalten worden, habe sie gedacht. Insgesamt 40.000 Euro wollte sie ihm über Umwege zukommen lassen. Dafür traf sie sich mit einer anderen Frau in einem Hotel in Bad Homburg. Auch die beiden angeschuldigten Männer sollen gekommen sein. Doch als sie das Geld von der anderen Frau abholen wollten, schriet die Polizei ein und verhinderte dies.

