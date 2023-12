Berlin. Aus Sicherheitsgründen und wegen Straßensperrungen gibt es in der Silvesternacht Änderungen auf BVG-Buslinien, etwa um die Sonnenallee.

Auf mehreren Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wird es in der Silvesternacht, insbesondere in Neukölln, Einschränkungen geben. Das hat mit den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zu tun und mit Straßensperrungen, die nun von der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) bekannt gegeben wurden. So wird „aus Sicherheitsgründen“ die Sonnenallee zwischen Hobrechtstraße und Jansastraße sowie die B1 Potsdamer Straße zwischen Bülowstraße und Großgröschenstraße von 17 bis 6 Uhr für Kfz-Verkehr gesperrt.

Wie BVG-Sprecher Jannes Schwentu ankündigte, wird es in der Folge ab dem späten Nachmittag beziehungsweise frühen Silvesterabend bis in die frühen Morgenstunden des 1. Januars Änderungen auf den Linien M29, M41, 171, 194 und N94 geben. Nach aktueller Planung ist vorgesehen, dass die Linie M29 dann zwischen Roseneck und U Moritzplatz fährt und der M41 als Ringlinie zwischen S+U Hauptbahnhof und U Hallesches Tor unterwegs ist. Die Linien 171, 194 und N94 fahren in der Zeit den Bereich Sonnenallee und U Hermannplatz nicht an. Über die Änderungen hatte zuerst der „Tagesspiegel“ berichtet.

BVG-Busse werden auch am Brandenburger Tor umgeleitet

„Die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal hat für uns selbstverständlich höchste Priorität“, sagte Schwentu. „Grundsätzlich entscheiden wir daher auch in der Silvesternacht operativ und in enger Absprache mit der Polizei, ob Linien gegebenenfalls umgeleitet werden müssen.“ Die genauen Linienführungen der Busse können sich also auch erst kurzfristig ergeben. Sollte die Polizei in der Nacht weitere Straßen sperren, werde die BVG auch weitere Linien anpassen, hieß es. Fahrgästen empfiehlt das Unternehmen, die aktuelle Fahrplanauskunft zu nutzen und auf die Informationen auf den Anzeigern an den Haltestellen zu achten.

Auch um das Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni kommt es aufgrund der dortigen Silvesterparty zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Linien 106, 187 und N26 werden laut BVG zeitweise umgeleitet. „Weitere Details und Uhrzeiten sind noch abhängig von den genauen polizeilichen Straßensperrungen“, hieß es. Die Buslinie 100 fährt am Silvestertag ab circa 11 Uhr nicht mehr, dafür sollen alle U-Bahn-Linien mit Ausnahme der U4 ohne Betriebspause die ganze Nacht durchfahren.