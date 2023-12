Berlin. Peter Schink ist der neue Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Wozu er Leser und Leserinnen aufruft.

es ist ein Erbe, das in dieser Stadt nicht größer und verantwortungsvoller sein könnte. Als diese Zeitung am 20. September 1898 zum ersten Mal erschien, versprach Chefredakteur Arthur Bremer, die Zeitung wolle Berlin schildern, „wie es fühlt und denkt, wie es wacht und träumt, wie es leidet und liebt, wie es wirklich ist“. Nah bei den Menschen. Für ihn war die Zeitung ein Spiegel der Berliner, ihr Echo.

Berlin ist besonders. Da ist zum einen die bewegte Geschichte unserer Stadt. Sie hat Berlin geprägt wie keinen anderen Ort in der Republik. Die Industrialisierung, die Kriege, die Teilung, das erneute Zusammenwachsen. Das Stadtbild Berlins ist geschunden und großartig gewachsen zugleich. Es zeugt vom Wirken außergewöhnlicher Menschen: Das sind zum Beispiel August Borsigs Eisenbahnwerke, Josef Garbátys Zigarettenfabrik, Eduard Knoblauchs Neue Synagoge und das Jüdische Krankenhaus, Christoph Richters und Jan Musikowskis Futurium. Es gibt so viele spannende, teils wenig bekannte Ecken.

Mehr über Peter Schink lesen Sie hier

Im S-Bahnhof Greifswalder Straße steht der entscheidende Satz: „Die Hauptattraktion Berlins sind und bleiben die Berliner.“ Sie sind die Lebensader dieser Stadt. Diejenigen, die hier geboren sind und diejenigen, die wie ich Berlin zu ihrer Wahlheimat gemacht haben. Weil sie diese Stadt lieben, wie sie ist.

Berlin ist die Stadt der Macher genauso wie die Stadt der Mahner. Die Stadt der Künstler und Kreativen, die der Entrepreneure und Erfinder. In dieser Stadt wird seit jeher Großes gedacht, Großes geschaffen. In keiner Stadt gibt es mehr Start-up-Gründungen, Freiraum für Kultur und Gastronomie. Und dann beherbergen wir ja auch noch den bundespolitischen Betrieb.

125 Jahre Berliner Morgenpost:Mehr zur Geschichte der Zeitung finden Sie hier

Die Berliner Morgenpost war immer eine Zeitung für die Menschen dieser Stadt und diejenigen, die sich ihr verbunden fühlen. Eine Zeitung, die die unzähligen Geschichten dieser Stadt erzählt. Eine Zeitung, die darüber hinaus aus Deutschland und der Welt berichtet, Dinge einordnet und kommentiert. Das soll sie bleiben.

Mitten in der Stadt, im Leben: Werbung für die Berliner Morgenpost an der Hauswand Wielandstraße 25 in Friedenau. © BM | Jörg Krauthöfer für BERLINER MORGENPOST

Nun ist die Welt komplizierter geworden. Die Veränderungen durch Globalisierung und Klimakrise, Krisen und Kriege und die Jahre der Corona-Pandemie. Populisten und Feinde der Demokratie sind auf dem Vormarsch. Zugleich hinterlässt die Digitalisierung bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit. Das beschäftigt uns alle, das prägt auch den Journalismus.

In diesen Zeiten trete ich die Stelle des Chefredakteurs an, in dieser wundervollsten Stadt der Welt. Ich freue mich darauf! Mit der Redaktion gemeinsam möchte ich daran arbeiten, dass die Morgenpost weiterhin eine kluge Informationsquelle ist, Inspiration und Anregung, Hilfestellung und Unterhaltung. Über das schreiben, was gut ist, aber auch über das, was besser werden muss. Im Blatt, auf der Website, in Newslettern, auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich bin mir sicher, Arthur Bremer hätte einen Instagram-Account gehabt.

Ein Fuhrwerk der Berliner Morgenpost steht vermutlich um 1900 vor dem Gebäude Fuhrwesen Hans Steuck. © ullstein bild | ullstein bild

Ich möchte meine Arbeit mit Fragen an Sie beginnen: Was schätzen Sie an dieser Zeitung, warum lesen Sie uns? Was kann die Zeitung Ihrer Meinung nach für diese Stadt noch leisten? Ich will wissen, wie Sie diese Zeitung sehen. Ich bin gespannt und freue mich auf Ihre Gedanken, Meinungen und Ideen. Schreiben Sie mir an aktionen@morgenpost.de.

Ihr Peter Schink,

Chefredakteur