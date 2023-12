Auf dem Gelände eines Betonherstellers am Schleusenufer in Kreuzberg hat es einen Großbrand gegeben. Die Blaulicht-News im Blog.

Cottbus: Silversterfeuerwerk im Wert von 15.000 Euro gestohlen

100.000 Euro Schaden auf Gelände von Tagebau Welzow-Süd angerichtet

In Kreuzberg hat es auf dem Gelände eines Betonherstellers einen Großbrand gegeben

Ein Brand im Prenzlauer Berg beschäftigt die Feuerwehr stundenlang

Frau in Wedding ausgeraubt und geschlagen

Berlin. In Cottbus stahlen Unbekannte Feuerwerk aus einem Supermarkt. Auf dem Gelände eines Betonherstellers am Schleusenufer in Kreuzberg hat es einen Großbrand gegeben, verletzt wurde niemand. Ein anderer Brand in Prenzlauer Berg beschäftigte die Feuerwehr stundenlang. Hier finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 27. Dezember 2023: Unbekannte stehlen Feuerwerk im Wert von 15.000 Euro

15.45 Uhr: Dienstagnacht brachen Unbekannte in einem Cottbuser Supermarkt ein Container auf und stahlen Silvesterfeuerwerk. Es entstand ein Schaden im Wert von 15.000 Euro. Die Brandenburger Polizei ermittelt. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

100.000 Euro Schaden auf Gelände von Tagebau Welzow-Süd angerichtet

15:42 Uhr: Auf dem Gelände des ehemaligen Tagebaus Welzow (Landkreis Spree-Neiße) ist über die Weihnachtsfeiertage ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro angerichtet worden. Unbekannte Täter starteten einen rund 22 Tonnen schweren Kettenbagger und fuhren mit diesem mehrere Hundert Meter auf dem Gelände, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zerstörten sie rund 70 Meter Wildzaun. Im Anschluss sei ein Brand im Führerhaus entzündet worden, der vermutlich von alleine wieder erlosch. Angezeigt wurde der Schaden am Dienstag. Die Polizei sicherte Spuren und ermittele nun in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin.

Zusammenstoß in Weißensee mit mehreren Verletzten

11.47 Uhr: Am Dienstagmittag hat sich in Weißensee (Bezirk Pankow) ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr gegen 12.20 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Toyota auf der Börnestraße in Richtung Langhansstraße. Zur gleichen Zeit war ein anderer 25-Jähriger mit seinem Renault unterwegs, auch auf der Langhansstraße, nur in Richtung Berliner Allee. Es kam zu einem Zusammenprall der beiden Autos, als der Toyotafahrer in die Langhansstraße abbog. Er selbst war nur leicht verletzt, aber seine beiden Insassen, 27 Jahre alt, mussten mit Kopf- und Nackenverletzungen in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Renault-Fahrer erlitt keine Verletzungen.

Frau in Wedding ausgeraubt und geschlagen

10.34 Uhr: Zwei Männer sollen letzte Nacht in Wedding eine 29 Jahre alte Frau ausgeraubt und verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau gegen 0.30 Uhr auf der Amrumer Straße unterwegs gewesen. Dort sollen sie zwei Männer aufgefordert haben, ihre Handtasche herauszugeben. Sie habe sich geweigert, die Männer seien gewalttätig geworden sein und ihr die Tasche entrissen haben. Durch die Schläge fiel sie zu Boden. Auch dort sollen die Täter weiter auf sie eingeschlagen haben. Die Beute des Duos: ein Ring, ein Handy und Bargeld. Die beiden Männer konnten fliehen, die Frau musste ihre leichten Verletzungen in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandeln lassen.

Brand auf Gelände eines Betonherstellers – Verdacht auf Brandstiftung

9.09 Uhr: Auf dem Gelände eines Betonherstellers in Kreuzberg hat es einen Großbrand gegeben. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ein Anwohner meldete am frühen Mittwochmorgen das Feuer auf dem Gelände am Schleusenufer. Mehrere Zementsilos und das Hauptgebäude standen in Flammen. Zudem brannten fünf Lastwagen, wie die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte. 44 Feuerwehrleute waren demnach für zwei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens gab die Polizei nicht an.

Brand in Mehrfamilienhaus – 73 Feuerwehrleute stundenlang im Einsatz

Mehrere Stunden hat die Berliner Feuerwehr ab Dienstagnachmittag im Stadtteil Prenzlauer Berg einen Wohnungsbrand gelöscht. Bis in die frühen Mittwochmorgenstunden waren insgesamt 73 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte.

Ein Anwohner meldete am späten Nachmittag Rauch aus dem Mehrfamilienhaus in der Gaudystraße. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war die Wohnung im zweiten Obergeschoss mit etwa 30 Kubikmetern Möbeln und Gegenständen vollgestellt, die die Feuerwehrleute einzeln gelöscht und nach draußen getragen haben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Das Feuer blieb auf die Wohnung begrenzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung trugen die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte. Wegen des langen Einsatzes wurden die Feuerwehrleute mehrfach abgelöst.

Nach Angaben der Polizei wurden die Hausbewohner während des Einsatzes in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde demnach niemand. Die Gaudystraße blieb vom Nachmittag bis nach Mitternacht gesperrt. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.