Berlin. Menschen können auch ohne Verurteilung ins Gefängnis kommen. Stellt sich ein Verdacht als nicht gerechtfertigt heraus, muss der Staat zahlen.

Die Berliner Justiz hat im vergangenen Jahr 35 Menschen für insgesamt 2624 Tage in Haft entschädigt. An die Betroffenen wurden dafür im Jahr 2022 insgesamt 196.800 Euro gezahlt. Das teilte die Senatsjustizverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Betroffenen waren vorwiegend in Untersuchungshaft gekommen, bevor sich ihre Unschuld herausstellte oder die Beweise für eine Straftat nicht ausreichten.

Die Zeitspanne, die die betroffenen Menschen hinter Gittern verbrachten, fiel den Angaben zufolge sehr unterschiedlich aus. Im Minimalfall ging es um 4 Tage, in einem Einzelfall seien es 393 Tage gewesen. Für einen Hafttag werden 75 Euro gezahlt.

Die Justizbehörde betonte, dass die Auszahlung keinen Rückschluss auf eine Rechtswidrigkeit von Maßnahmen zulasse. Selbst bei einer Verurteilung könne es zu einer Entschädigung kommen, wenn die Zeit in der U-Haft die eigentliche Haftstrafe übersteige. Auch für Anwaltskosten oder für beschlagnahmte Gegenstände wurden insgesamt rund 67 190 Euro gezahlt.

DPA Agency