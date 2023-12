Berlin. Jens Wieseke engagiert sich für Fahrgäste in Berlin und ist Sprecher des Verbands Igeb. Diese Forderungen hat er für den Nahverkehr.

Jens Wieseke, der sich seit Jahren für die Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin einsetzt, hat in einem Papier harte Kritik am Umgang mit dem ÖPNV in den vergangenen Jahren geäußert. „Die jetzige Krise beim Bus ist auch Ergebnis von Versäumnissen der Politik von 2016 bis 2023“, schreibt er. Damit spielt er auf den aktuellen Busfahrermangel bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) an, die infolgedessen den Fahrplan auf 44 Linien kürzen mussten. Vor allem mit Blick auf die Grünen bemängelt Wieseke, dass in der Vergangenheit das Fahrrad zu sehr in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik gerückt worden sei. Er fordert stattdessen ein „breites Bündnis für eine Verkehrswende“.

„Zukünftig muss viel stärker beachtet werden, dass der Radwegeausbau nicht so geschieht, dass Straßenbahn und Bus noch langsamer werden. Auch Bushaltestellen sind keine Manövriermasse für schnelle Radwege“, schreibt Wieseke, der auch Sprecher des Berliner Fahrgastverbands Igeb ist. Der Fahrgastvertreter spricht sich dabei nicht grundsätzlich gegen den Bau von Radwegen aus. Durch eine verstärkte Radnutzung könne auch der ÖPNV entlastet werden; die wachsende Gruppe an Radfahrern fordere berechtigterweise einen Ausbau der Infrastruktur. „Aber auch das Fahrrad ist ein Individualverkehrsmittel im Gegensatz zum ÖPNV“, so Wieseke.

Kritik an den Grünen: Potenzial des ÖPNV nicht richtig erkannt

Weiter schreibt er: „Ich kritisiere die Verkehrspolitik der Berliner Grünen auch deshalb, weil ich sie im Kern als unsozial sehe. Sich zu stark auf die Bedürfnisse eines innerstädtischen Bürgertums zu konzentrieren, das sehr stark fahrradaffin ist, vernachlässigt die Bedürfnisse hunderttausender Berlinerinnen und Berliner, die insbesondere im Tarifgebiet B leben.“ Dabei verweist er vor allem auf die Großsiedlungen, in denen Tausende Menschen leben, beispielhaft nennt er das Falkenhagener Feld oder das Kosmosviertel in Altglienicke.

Insbesondere mit Blick auf die Grünen, die von 2016 bis 2023 die Senatsverkehrsverwaltung anführten, kritisiert Wieseke auch, dass „die Probleme, aber auch die Potenziale des ÖPNV“ nicht richtig erkannt worden seien. Er schlägt dazu auch Kompromisslösungen vor, die Bussen wie Fahrradfahrern gleichzeitig nutzen könnten, wie kombinierte und überbreite Fahrrad- und Busspuren.

Aber auch an der CDU äußert Wieseke Kritik, verweist dabei auf die Idee einer Magnetschwebebahn oder die umfassenden Pläne zum Ausbau der U-Bahn. „Eine U7 zur Heerstraße und zum BER wird die Berliner Probleme kaum lösen – schon gar nicht vor 2040“, so der Fahrgastvertreter, der gleichsam aber den U-Bahn-Ausbau aber nicht völlig abtut. „Auch die U-Bahn kann und sollte verlängert werden, so die U9 sowohl im Norden Richtung Pankow als auch im Süden Richtung Lankwitz (S25)“, erklärt er.

